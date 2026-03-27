Evlenmenin faturası dudak uçuklatıyor! Çiftler nikah defterinden önce senetlerin altına imza atıyor

Bu ağır tablo, beraberinde yeni bir “evlilik kültürü” doğurdu. Birçok çift, 200 bin TL’yi aşan düğün salonu maliyetini ödemek yerine, sadece belediye nikâhı ile evlenmeyi tercih ediyor. 27 yaşındaki gelin adayı Aslı Tandoğan “Dört saatlik bir eğlence için beş yıl boyunca borç ödemek akıl kârı değil. Düğün yapmayıp o parayı evin peşinatına veya mobilyalara ayırdık. Sosyal medya baskısı var ama gerçekler daha ağır basıyor” diyerek değişen bakış açısını özetliyor. Ekonomik baskı, çeyiz geleneğini de kökten değiştirdi. Artık yeni evlenen çiftler, mağazalardaki fahiş fiyatlar yerine daha düşük markalara ya da ikinci el eşya platformlarına yönelebiliyor.