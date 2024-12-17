Evlenmeyi düşünenler dikkat! Belediyelerden nikah ücretlerine zam

17 Aralık 2024 22:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:46

Evlenmek isteyen bazı çiftlerin tercihi olan "sade bir nikah" fiyatı da artışa geçti. Dünyaevine girmek isteyenler özellikle İstanbul'un gözde ilçelerini tercih ettiğinde daha da yüksel bedeller ödemek zorunda kalıyor. Çok sayıda belediye yeni yılla beraber nikah ücretlerini arttırma kararı aldı.

Evlilik planı yapanlar için sadece bir nikah​ kıymanın bedeli de ciddi boyutlara ulaştı. İstanbul’da nikah salonu ücretlerindeki artış​ da yuva kurmayı düşünenleri kara kara düşündürüyor.

Özellikle İstanbul​'un merkezi bölgelerinde evlenmek isteyenler yüksek meblağlar ödemek zorunda. 2018 yılında İstanbul’un gözde ve merkezi nikah salonlarından biri olan Kadıköy Belediyesi'nde hafta içi nikah kıyma bedeli 268,5 TL iken, bu ücret​ 2024 yılında yüzde 870 oranında artarak 2.605 TL'ye yükseldi. Avrupa Yakası’nın çok tercih edilen ilçelerinde de durum farksız. Şişli Belediyesi’nde 2018’de 150 TL olan nikah kıyma ücreti, 2024 itibarıyla yüzde 767 oranında artışla 1.300 TL'ye çıktı.

Nikah salonu maliyetlerindeki bu artış, düğün salonu fiyatlarına kıyasla daha hafif boyutta. Düğün organizasyonları ve salon ücretleri son yıllarda adeta katlanarak yükselirken, sade bir törenle evlenmek isteyen çiftler bile ciddi bir mali yükle karşı karşıya kalıyor. Artan maliyetler, ekonomik koşullar nedeniyle evlilik planlarını gözden geçiren genç çiftler için önemli bir engel haline gelmiş durumda.

NİKAH CÜZDANI 1000 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR

2024 yılında 705 TL olan aile cüzdanı bedelinin de 2025'ten itibaren yeniden değerleme oranıyla yaklaşık 1040 TL'ye yükselmesi bekleniyor.