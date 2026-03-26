Evlerde 'gizli bölme' furyası... Kamera talebi patladı! Altınını 24 saat izlemek isteyen var

GİZLİ BÖLMELER İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’de ‘yastıkaltı’ altın miktarının 8 bin tona ulaşarak rekor kırması, devasa bir ‘güvenlik pazarı’ oluşturdu. Kuyumcularda altın kalmamasıyla başlayan süreç, şimdi evlerdeki saklama alanlarının tahkimatına evrildi. Veriler, altın yatırımcılarının yaklaşık yüzde 80’inin birikimini bankadaki dijital hesaplar yerine fiziksel olarak, yani ‘avucunun içinde’ tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu tercih, ev içindeki güvenlik kaygılarını da beraberinde getirdi. Vatandaşın ‘altınım gözümün önünde olsun’ refleksi; çelik kasa, akıllı alarm ve gizli bölme tasarımlarına olan ilgiyi hiç olmadığı kadar yukarı taşıdı.