Evlerde 'gizli bölme' furyası... Kamera talebi patladı! Altınını 24 saat izlemek isteyen var

Vatandaş bankayı değil, yastık altını seçince evler adeta birer "küçük darphane"ye dönüştü. 8 bin tonu aşan rekor altın birikimi, sadece piyasaları değil, çelik kasa ve güvenlik sektörünü de hareketlendirdi.

Akıllı kilit ve kablosuz kamera sistemlerinde deyim yerindeyse bir patlama yaşanıyor.  

Peki, sistem dışındaki sarı servetin evlerde saklanma maliyeti ve riskleri neler? İşte evde altın saklayanların kendine özgü tüm yöntemleri...

 

yastıkaltı altın

GİZLİ BÖLMELER İLGİ GÖRÜYOR 

Türkiye’de ‘yastıkaltı’ altın miktarının 8 bin tona ulaşarak rekor kırması, devasa bir ‘güvenlik pazarı’ oluşturdu. Kuyumcularda altın kalmamasıyla başlayan süreç, şimdi evlerdeki saklama alanlarının tahkimatına evrildi. Veriler, altın yatırımcılarının yaklaşık yüzde 80’inin birikimini bankadaki dijital hesaplar yerine fiziksel olarak, yani ‘avucunun içinde’ tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu tercih, ev içindeki güvenlik kaygılarını da beraberinde getirdi. Vatandaşın ‘altınım gözümün önünde olsun’ refleksi; çelik kasa, akıllı alarm ve gizli bölme tasarımlarına olan ilgiyi hiç olmadığı kadar yukarı taşıdı.

AKILLI ZIRHLI SİSTEMLER 

Sektör temsilcileri, vatandaşın artık sadece anahtarlı bir kutu değil; parmak izi okuyuculu, yangına dayanıklı ve hırsızlık girişiminde cep telefonuna sinyal gönderen ‘akıllı zırhlı sistemler’ talep ettiğini belirtiyor. Güvenlik arayışı, mobilya sektörünü de yeniden şekillendirdi. Klasik gardırop veya mutfak dolabı siparişlerinin yerini, ‘stratejik tasarımlar’ aldı.

Vatandaşlar, marangozlara özel projeler çizdirerek; bazaların içine gizli çekmeceler, kitaplıkların arkasına raylı bölmeler ve süpürgelik altlarına saklama alanları yaptırıyor. Marangoz atölyeleri, ‘güvenlikli mobilya’ birimleri kurarak talebe yetişmeye çalışıyor. Sosyal medyada ‘hırsızın aklına gelmeyecek 10 saklama yeri’ videoları izlenme rekorları kırarken, ustalar bu fikirleri hayata geçirerek yeni bir pazar oluşturdu.

SON BİR YILDA YÜZDE YÜZ ARTIŞ YAŞANDI 

Kablosuz kamera sistemleri ve hareket sensörleri satışlarında son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı. Öte yandan, konut sigortasına olan talep hiç olmadığı kadar arttı. Sigorta şirketleri, yüksek miktardaki altın birikimleri için ‘standartlara uygun çelik kasa’ şartı koşmaya başladı.

FİYATLAR 'UÇTU'

Yoğun talep, güvenlik ekipmanı fiyatlarını geçen yıla oranla iki katına çıkardı. Zırhlı çelik kasalar; 6 bin TL ile 25 bin TL arasında değişirken, estetiği güvenlikle birleştiren gizli bölmeli özel tasarım mobilyalar, standart işçiliğe göre yüzde 60 daha maliyetli etiketlerle alıcı buluyor. Akıllı alarm ve kamera setleri ortalama 15 bin TL, dijital kilit ve kapı güçlendirme sistemleri ise 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

İstanbul Eminönü’nde çelik kasa ithalatı yapan Ramazan Aksoy, “Eskiden müşterilerimiz genellikle kuyumcular veya büyük şirketler olurdu. Ancak son iki yıldır talebin yüzde 80’i bireysel kullanıcılardan geliyor. Vatandaş artık banka kasası sırası beklemek ya da dijital hesapla uğraşmak istemiyor. En çok ‘beton gömme’ ve ‘parmak izli’ modellerimiz satılıyor. Üretim kapasitemizi iki katına çıkardık ama yine de siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Beylikdüzü’nde marangoz ustalığı yapan Metin Can, “Müşterilerimiz elimize özel çizimlerle geliyor. ‘Şu çekmecenin altına bir gizli taban yapalım’, ‘Gardırobun arkasında duvarla arasında 10 santimlik bir raylı bölme bırakalım’ gibi talepler standart hâle geldi. Bir nevi ‘modern define sandıkları’ inşa ediyoruz. Hatta bazı müşterilerimiz, gizli bölmenin yerini evdeki diğer aile fertlerinin bile bilmemesini istiyor” dedi.

ALTINLAR 7-24 TAKİPTE 

İstanbul Avcılar’da güvenlik sistemleri satıcısı Serdar Bozkuran, şu ifadeleri kullandı: Akıllı kilit ve kablosuz kamera sistemlerinde tam bir patlama yaşıyoruz. Vatandaş sadece kapıyı kilitleyip çıkmakla yetinmiyor; altınını sakladığı odayı veya kasanın içini cep telefonundan anlık olarak izlemek istiyor. Sensörlü sistemlerimiz sayesinde, kasa kapağı milimetrik olarak oynasa bile ev sahibinin telefonuna ‘müdahale var’ uyarısı gidiyor.

