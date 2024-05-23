Evlilik kredisi ödemeleri yapıldı! Deprem bölgesindeki genç çiftler yuvalarına kavuştu

23 May 2024 07:29 - Güncelleme : 23 May 2024 07:31

Hükümetin aile temelli politikalar kapsamında genç çiftlere yönelik başlattığı evlilik kredisinin ilk ödemeleri gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde sağlanan faizsiz 150 bin lira tutarındaki kredi, yeni yuvaların kurulmasına ön ayak oldu.

DEPREM MAĞDURU ÇİFTLERE BÜYÜK DESTEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Hatay'da yaşayan Ayşegül Melike ve Bilal Onurtaş çifti, 48 ay vadeli 150 bin liralık faizsiz kredi desteği sağlanan ilk 400 çiftten biri oldu.

Eşi Bilal Onurtaş'ın dövme sanatçısı olduğunu, kendisinin de iş kurma arifesinde olduğunu söyleyen Ayşegül Onurtaş, "Kredi desteği bizim üzerimizden büyük bir yük aldı. 150 bin liralık evlilik kredisine başvurduk ve başvurumuz onaylandı. Yeni evlendik ve çok sıkıntıdaydık. Borç içindeydik. Şu an yatan parayla birçok işimizi halledebildik" ifadelerini kullandı.

EVLERİ, DÜKKANLARI YIKILMIŞTI

Krediden faydalanan çiftlerden biri de yine Hatay'da yaşayan Harun ve Nuray Küpeli çifti oldu. 1 ay önce evlendiklerini belirten Harun Küpeli, "6 Şubat depremlerinde birkaç tane dükkânımız, evimiz yıkılmıştı. Maddi açıdan çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Eşim de çalışmıyor. Hem depremde bu kadar zarar görmemiz hem de evlilik bize büyük bir masraf oldu. Bu kredi imdadımıza yetişti. Başvurumuzu yaptık, eğitimimizi tamamladık. Bu imkânı sağladıkları için herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"BORÇLARIMIZI KAPATTIK"

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşayan Ökkeş ve Emine Demirdöğen çifti de 150 bin liralık evlilik kredisini alan bir başka çift oldu. Fabrikada işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Ökkeş Demirdöğen, şunları söyledi: "1 ay önce evlendik. Eşim çalışmıyor. Düğün masrafları, ev kurma derken bir sürü borca girmiştik. Ama çok şükür krediyle borçlarımızı kapattık."