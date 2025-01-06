Evro Bölgesi özel sektörü marjinal olarak küçüldü! Ekonomik aktivitesi aralıkta daraldı

06 Ocak 2025 14:39 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:47

S&P Global'ın pazartesi günü yayınladığı satın alma yöneticileri anketinin nihai sonuçlarına göre, hizmet faaliyetlerindeki toparlanmayla birlikte avro bölgesi özel sektörü Aralık ayında yalnızca kısmi bir daralma yaşadı

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI verileri yayımlandı. PMI anketi, Aralık​ ayında mal ve hizmetlere olan talebin tekrar düştüğünü ve yeni siparişlerin üst üste yedi ay düştüğünü gösterdi. Aynı zamanda, istihdam​ dört yılın en keskin ortak hızında düştü.Firmalar gelecek yıla daha iyimser bakarken, güven Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

EURO BÖLGESİ EKONOMİK AKTİVİTESİ DARALDI

Aralık ayında Euro Bölgesi'ndeki daralma tamamen üretim kaynaklı gerçekleşti çünkü hizmetler faaliyeti aralık ayında toparlandı. Almanya, Fransa ve İtalya'nın üç büyük avro bölgesi ekonomisinin hepsi iş faaliyetlerinde azalma kaydetti.

Bileşik çıktı endeksi Aralık ayında bir önceki aydaki 48,3'ten 49,6'ya yükseldi. Skor, 49,5'lik flaş tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti.

Ancak endeks Aralık ayında yeniden 50,0'ın altındaki daralma bölgesinde kalmıştı.

Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi Aralık ayında bir önceki aydaki 49,5'ten 51,6'ya yükseldi. Skor, 51,4'tü. Eşik 50,0'ın üzerindeki puan genişlemeyi önerdi.

EN ZAYIF PERFORMANS GÖSTEREN FRANSA OLDU

Fransa en zayıf performans gösteren ülke oldu. Onu Almanya takip etti, İtalya ise çıktıda sadece marjinal bir düşüş gördü. Bu arada İspanya daralma eğilimine karşı geldi ve ekonomik aktivitede başka bir genişleme kaydetti.

Fransız özel sektörü Aralık ayında mevcut gerilemeyi dört aya uzattı. Bununla birlikte, bileşik çıktı endeksi Kasım ayındaki on aylık düşük olan 45,9'dan 47,5'e yükseldi. Hizmet PMI'sı da önceki aya göre iyileşti. İlgili endeks Kasım ayındaki 46,9'a kıyasla 49,3 olarak gerçekleşti ve bu on ayın en düşük seviyesiydi.

özel sektörü Aralık ayında mevcut gerilemeyi dört aya uzattı. Bununla birlikte, bileşik çıktı endeksi Kasım ayındaki on aylık düşük olan 45,9'dan 47,5'e yükseldi. Hizmet PMI'sı da önceki aya göre iyileşti. İlgili endeks Kasım ayındaki 46,9'a kıyasla 49,3 olarak gerçekleşti ve bu on ayın en düşük seviyesiydi. Almanya'nın bileşik çıktı endeksi de 50'nin altındaki daralma bölgesinin içinde kaldı. Hizmet faaliyetlerindeki artış, azalan üretim çıktısını telafi etmeye yetmedi. Bileşik çıktı endeksi 48,0'a ulaştı. Ancak bu, Kasım ayının dokuz aylık en düşük seviyesi olan 47,3'ten ve 47,8'lik flaş puanından yüksek kaldı. Hizmet PMI'ı bir önceki ayın 49,3'ünden 51,2'ye yükseldi.

bileşik çıktı endeksi de 50'nin altındaki daralma bölgesinin içinde kaldı. Hizmet faaliyetlerindeki artış, azalan üretim çıktısını telafi etmeye yetmedi. Bileşik çıktı endeksi 48,0'a ulaştı. Ancak bu, Kasım ayının dokuz aylık en düşük seviyesi olan 47,3'ten ve 47,8'lik flaş puanından yüksek kaldı. Hizmet PMI'ı bir önceki ayın 49,3'ünden 51,2'ye yükseldi. İtalya'nın özel sektör gerilemesi, hizmetlerde yenilenen bir faaliyet büyümesi ve imalat çıktısındaki daha yumuşak bir düşüş ortasında kaldı. Bileşik çıktı endeksi, bir önceki aydaki 47,7'den Aralık ayında 49,7'ye yükseldi. Hizmet sektörü, kısa bir daralma dönemini sonlandırarak yıl sonunda büyümeye geri döndü. Hizmet göstergesi, Kasım ayındaki 49,2'den 50,7'ye yükseldi.

özel sektör gerilemesi, hizmetlerde yenilenen bir faaliyet büyümesi ve imalat çıktısındaki daha yumuşak bir düşüş ortasında kaldı. Bileşik çıktı endeksi, bir önceki aydaki 47,7'den Aralık ayında 49,7'ye yükseldi. Hizmet sektörü, kısa bir daralma dönemini sonlandırarak yıl sonunda büyümeye geri döndü. Hizmet göstergesi, Kasım ayındaki 49,2'den 50,7'ye yükseldi. İspanya'nın özel sektör büyümesi Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bileşik çıktı endeksi bir önceki ayki 53,2'den 56,8'e yükseldi. Hizmet sektörü 20 ayın en dik çıkışını kaydetti ve imalat daha hızlı büyüme gösterdi. Hizmet PMI Kasım ayındaki 53,1'den 57,3'e yükseldi.