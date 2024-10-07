Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ'lere 2,3 milyar dolarlık kaynak! Mehmet Şimşek açıkladı

07 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:21

KOBİ’ler için yurt dışından 2,3 milyar dolarlık kaynak sağlandığı açıklandı. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi. Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ’lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl yaklaşık 2,3 milyar dolar ayrıldı.

Kahramanmaraş​ merkezli depremler sonrası yaşanan sıkıntılar için hem deprem​ hem de deprem bölgesi dışındaki işletmelere destek sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, birçok uluslararası kuruluştan Eximbank ve kalkınma bankaları aracılığıyla KOBİ’lere ve ihracatçılara yönlendirilmek üzere bu yıl içinde yaklaşık 2,3 milyar dolar kaynak sağladıklarını açıkladı.

KOBİLERE DESTEK SÜRÜYOR

Uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği devam ederken işletmeler için uzun vadeli, uygun koşullu kredi imkanları hız kazandı.

Krediler, işletmelerin yatırım projelerinin gerçekleşmesine olanak sağlarken yeşil dönüşüm kapsamında sürdürülebilirliği önceleyen projelerin hızlanmasına destek veriyor.

Mehmet Şimşek, reel sektörü, öncelikle KOBİ​'ler ve ihracatçılar olmak üzere desteklemeye devam edeceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Eximbank aracılığıyla, ihracatçıların yeşil ihracat projeleri ve yeşil altyapıyı destekleme projeleri ve işletme sermayeleri ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolar kaynak sağlandı. Kalkınma bankalarımız aracılığıyla da KOBİ’lerimizin desteklenmesine yönelik yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kaynak temin edildi.”