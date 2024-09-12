Exxen ve Exxen Spor ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu

12 Eylül 2024 19:22 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:25

"Exxen ve ExxenSpor platformlarında üyelik fiyatlarına zam yapıldı. Artan maliyetler ve platformdaki yeni içerik yatırımları sebebiyle yapılan bu artış, kullanıcıların dikkatini çekti. İzleyiciler, zam sonrası yeni fiyatlandırmaları merak ederken yüzde 25 civarında zam geldi gözlemlendi.

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve Exxen Spor ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre yüzde 10 ila yüzde 25 arası zam yapılırken yeni fiyatlandırma ise kullanıcılara sunuldu. Yeni düzenlemeye göre, reklam içeren standart aylık abonelik fiyatı 129 TL’den 160,90 TL’ye yükselirken, reklamsız standart aylık abonelik ücreti de 179 TL’den 223,90 TL’ye çıkacak. Spor paketi kullanıcıları da bu fiyat artışından etkilenecek; reklamlı Exxen Spor aylık paketi 289 TL’den 327,90 TL’ye, reklamsız spor paketi ise 339 TL’den 390,90 TL’ye yükselecek. Böylelikle Exxen’in sunduğu içeriklere erişim daha pahalı hale gelecek. YENİ EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ Aylık Reklamlı Standart Paket: 129 TL yerine 160,90 TL

Aylık Reklamsız Standart Paket: 179 TL yerine 223,90 TL YENİ EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ Aylık Reklamlı Paket: 289 TL yerine 327,90 TL

Aylık Reklamsız Paket: 339 TL yerine 390,90 TL İlgili Haberler Son dakika: Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yine patladı! Taraftarlar çıldırdı... Exxen çöktü mü? Exxen'e erişim sorunu yaşanıyor! Exxen ex oldu! Spor severler sosyal medyada isyan etti: Yine çöktü Dijitalde zam fırtınası devam ediyor! Exxen abonelik ücretlerine zam geldi