Eylül ayı emzirme ödeneği bugün başlıyor! SGK süt parası PTT ile hesaplara geçecek

08 Eylül 2024 16:21 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:28

SGK emzirme ödeneği için gözler hesaplara çevrildi. Her ayın 8'i ile 14'ü arasında yatan emzirme ödeneği için SGK düğmeye bastı. Yardımlar hesaplara aktarılacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı verilen emzirme ödeneği ailelere destek sağlamaya devam ediyor. İşte emzirme ödeneği ve süt parası yardımı detayları.

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Emzirme ödeneğine hak kazanan yeni doğum yapmış sigortalı kadın çalışanlar veya sigortalı olmayan eşi doğum yapmış sigortalı erkek çalışanların gözü eylül ayı yardımına çevrildi. Eylül ayı emzirme ödeneği ayın 8'inden itibaren hesaplara geçmeye başlayacak. Yardımdan yararlanacak anne ve babalar emzirme ödeneği ve süt parası detaylarını araştırıyor.

SGK SÜT PARASI BAŞVURUSU

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için başlatılan yardım sürüyor.

Çalışan anneye şartların sağlanması halinde SGK tarafından doğum parası ödenir.

Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, her bir bebek için doğumun canlı gerçekleşmesi koşuluyla verilir.

2024 yılı için belirlenen ödeme 857 TL'dir.

Süt parası desteği başvuruları SGK'ya başvuru dilekçesi verilerek yapılır.

EYLÜL AYI EMZİRME ÖDENEĞİ YATTI MI?

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen yardımdır.

Emzirme ödeneği her ayın 8'i ile 14'ü arasında PTT ile hesaplara geçer.

Söz konusu ödeme için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün priminin bulunması yeterli. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.

Emzirme ödeneği 2020 yılı için 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL, 2023 yılı için 520,00 TL ve 2024 yılı için 857,00 TL olarak ödeniyor.

SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Süt parası almaya hak kazanmak için daha önceleri kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat giderek dilekçe vermesi gerekiyor.

Ocak-Temmuz 2024 döneminde toplam 201 bin 746 rapor kapsamında 170 milyon 152 bin 250 TL ödeme yapıldı.