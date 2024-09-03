Eylül ayı kira zam oranı netleşti! İşte konut ve iş yeri için uygulanacak kira artış oranı

03 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:26

Konut ve işyeri için eylül ayı kira artış oranı hesaplaması TÜİK'in açıkladığı verilerin ardından belli oldu. Kira zam oranı TÜFE hesaplaması 3 eylül 2024 Salı günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2024 yılı konut ve işyeri kira artışı zamları netleşti. İşte güncel kira zammı.

GÜNCEL KİRA ARTIŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası güncel kira zammı belli oldu.

Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşti.

Son açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.

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TÜFE, ağustos ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek.

Kiracılar, yeni kontratlarını düzenlerken bu orana dikkat etmeli, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncellemeli.

Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon rakamlarına göre ağustos ayı kira artış oranı yüzde 65,93 olmuştu.