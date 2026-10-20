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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:27

Eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda yüzde 33,64 artış gösterdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:27

, ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,35, imalatta yüzde 33,45 artış görüldü.

Eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri açıklandı

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarda yüzde 32,87, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82, enerjide yüzde 130,31, sermaye mallarında yüzde 20,66 artış hesaplandı.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15, imalatta yüzde 2,81 artış olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarda yüzde 2,21, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,35, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,55, enerjide yüzde 15,45 ve sermaye mallarında yüzde 1,32 artış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

GöstergeYılAylar
OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
Aylık Değişim Oranları (%)20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
20234,000,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,701,370,420,971,702,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,322,010,901,021,88
20264,062,383,944,161,710,462,513,612,82---
Yıllık Değişim Oranları (%)202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,90
202350,9848,1340,3540,1032,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,40
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,7025,1923,50
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,7531,1932,46
202635,1235,5535,4035,0734,1630,3329,6732,6033,64---
YD-ÜFE Değişim Oranları
ETİKETLER
#eylül
#türkiye istatistik kurumu
#yd-üfe
#imalat
#Madencilik Ve Taş Ocakçılığı
#Ekonomi
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