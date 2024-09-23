Eylül ayında finansal hizmetler güven endeksi arttı

23 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 10:33

Merkez Bankası, eylül ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Finansal hizmetler güven endeksi Eylül’de ayında yükseldi. Güven endeksi, bir önceki aya göre 1 puan artış kaydederek 157,8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı​ Finansal Hizmetler Güven Endeksi​ verilerini duyurdu. 2024 yılı Eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 1 puan artış kaydederek 157,8 seviyesinde gerçekleşti.

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Endeksi oluşturan anket soruları incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin endeks üzerinde azalış yönünde etkili olduğu, gelecek üç aya dair hizmet talebi beklentisinin ise endekse artış yönünde katkı sağladığı görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu değerlendirmeleri zayıfladı. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler güçlendi. İstihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre ‘64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’, ‘65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ ve ‘66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde sırasıyla 1,0, 0,5 ve 3,0 puan yükseldi.