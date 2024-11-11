Eylül ayında sanayi üretimi arttı

11 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 azaldı, aylık ise arttı.

TÜİK, sanayi rakamlarını açıkladı. Türkiye'de sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 oranında düştü.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK OLARAK ARTTI

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 artarken yıllık ise yüzde 2,4 oranında düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörler incelendiğinde 2024 yılı Eylül ayında;

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı,

imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı,

elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.