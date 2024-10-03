Eylül fiyatı en çok artan öğrenci yurtları oldu!

03 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:38

Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de açıklandı. Eylül ayında fiyatı en fazla artan öğrenci yurt ücretleri olurken fiyatı en fazla azalan kişisel aksesuarlar oldu.

Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altında kaldı! Faiz indirimleri yaklaşıyor mu?

Yıllık enflasyon üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altında kaldı! Faiz indirimleri yaklaşıyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda 49,38 oldu. Bununla beraber fiyatı en artan ve azalan ürünler de belli oldu.

TÜİK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

TÜİK, haber bültenindeki tablolarda değişikliğe gitti. Aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin 2 tablo yayından kaldırıldı. Yerine Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo konuldu. Bu kapsamda listedeki ürünlerin aylık değişimlerinin yanı sıra yıllık değişim oranları da tabloda yer aldı.

EN EĞİTİM PAHALANDI

Geçtiğimiz ay ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) izlendi. grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 23,86 ile çocuk bakım hizmetleri (kreşler), yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yer aldı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN BELLİ OLDU

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 4,31 ile başka yer sınıflandırılmış diğer kişisel aksesuarlarda gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,93 ile mobil telefon, ekipman ve aksesuarları, yüzde 3,67 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve yüzde 3,36 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı takip etti.