EYT için pencere aralandı! Prim ve yaş hesaplamasında erken emeklilik detayları belli oldu

06 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 15:51

Birçok vatandaşın dört gözle beklediği haberlerden biri erken emeklilik hakkında çıkartılması beklenen yeni bir yasa tasarısıdır. 2023 yılının mart ayında çıkarılan ilk yasada binlerce vatandaş erken emekli fırsatından yararlandı. Ancak bazı vatandaşlar bir gün farkla bu yasadan yararlanamasa da SGK uzmanları prim ve yaş sınırlamasına dikkat çekti.

EYT İÇİN PENCERE ARALANDI!

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a verdiği açıklamada erken emekliliği dünya standartlarına değindi. Ülkemizde bu yaş aralığının daha erken yaşlarda olduğu vurgusuna yapan Yılmaz, erken emeklilikteki prim ve yaş sınırını da ayrıca hatırlattı.

Erken emeklilik için geç olmadığını prim ve yaşın cinsiyete göre tamamlanması akabinde emeklilikten yararlanılacağını vurguladı. Emeklilikte ülkelerin ekonomik politikalarına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Müşaviri Yılmaz, sigorta aktüeryası yani prim devamlılığının altını çizdi.

AVRUPA STANDTARLARINDA TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK

2008 öncesinde bazı vatandaşlara erken yaşta emeklilik vurmasına rağmen eksik prim nedeniyle bazı vatandaşların bunu kaçırmasına rağmen 2008 sonrası primleri başlayanlarda ortalama 65 yaş sınırı mevcut diye açıklayan Yılmaz, "Avrupa standartlarına bakıldığı zaman ise 65 ile 72 yaşlara varan ülke çalışma hayatı şartları mevcut. Ülkemizde ise bu yaşlar 2008 sonrası işe girenler için 65 yaş olduğunu da belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

ERKEN EMEKLİLİĞİ KAÇIRANLAR NE YAPMALI?

Erken emekliliği bir gün farkla kaçıranlar hakkında da konuşan Emin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde 1999 – 2008 ve 2008 sonrası yasalarımız doğrultusunda emeklilik şartları mevcut. Özellikle 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler EYT üzerinden mart 2023 te çıkan yasa doğrultusunda emekli oldular. 1999 sonrası ise yaş haddi kadın 58, erkek 60 yaş prim olarak da 7000 günden emekli olacaklar ama öncesinde yaş olmadığından dolayı iki grup arasında kadınlarda 20, erkekler 17 sene fark etmektedir. Bu sebepten dolayı kanunda bulunan yaş şartından dolayı dernek kurup biraz daha adaletli emeklilik şartları hakkında talepleri mevcut. Avrupa standartlarına bakıldığı zaman ise 65 ile 72 yaşlara varan ülke çalışma hayatı şartları mevcut. Ülkemizde ise bu yaşlar 2008 sonrası işe girenler için 65 yaş olduğunu da belirtmek isterim."

PRİM VE YAŞ HESAPLAMASINA BAĞLI ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı girişi olanların yaşta 45'i doldururken pirim gününde ise 6.250 - 6475 tamamlanmalı.

2003 sonrası kadınlarda 44 yaş, prim günleri 6.550,

Erkekleri ise 46 yaş, 6.550 prim günü,

2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli kadın çalışan yaş 45, prim günü 6.625,

Erkeklerde ise 47 yaş ve 6.625 prim

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli kadınlar için 46 yaş, 6.700 prim günü

Erkeklerde 48 yaş sınırı 6.700 prim günü

2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kadınlar için yaş sınırı 47 yaş ve 6.775 prim günü

Erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim günü

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kadınlar 48 yaşını ve 6.850 prim günü

Erkekler ise 50 yaş ve 6.850 prim günü

2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kadınlar 49 yaş ve 6.925 prim günü

Erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim günü