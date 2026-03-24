EYT ile emekli olamayanlar için kritik detay! Özgür Erdursun'dan 2 yıl uyarısı

Mart 24, 2026 12:06
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesinden faydalanan ancak emekli olamayan kesim ne zaman emekli olabilecek? Temmuz ayında emekli vatandaşa refah payı ve zam olacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Youtube kanalında yaptığı yayında refah payı ve seyyanen zam ve EYT hakkında merak edilenleri anlattı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalında yaptığı yayında hem EYT kapsamında olup henüz emekli olamayanların durumunu hem de Temmuz ayında emeklilere yönelik zam beklentilerini değerlendirdi.
 

emekli maaşı

Erdursun, konunun yeterince tartışılmadığını söyleyerek "Şimdi biz bu konuyu çok gündemde tutuyoruz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konusunu Türkiye’de birkaç kişi konuşuyoruz. Bizler de konuşmasak kimse konuşmayacak. Konuyu anlatıyoruz, detayını anlatıyoruz, nedenini anlatıyoruz. Bu durum kayıt dışılığa sevk eder diyoruz, devleti de zarara uğratır" dedi.
 

EMEKLİ MAAŞI NEDEN DÜŞÜYOR?

Erdursun, sistemdeki en dikkat çekici sorunlardan birinin, çalışanların emekli aylık beklentisinin düşmesi olduğunu söyleyerek "Geçen yıl 30 gören bu yıl 20 görüyor. İki yıl önce 30.000 lira emekli aylığı gören şimdi sistemde 20.000 lira görüyor. Bu bir sorundur, çözülmesi gereken bir konudur" dedi.
 

eyt bekleyenler dikkat

Erdursun, EYT kapsamında olmasına rağmen henüz emekli olamayan çok sayıda kişi bulunduğunu vurgulayarak "EYT’li olan herkesin hemen emekli olacağı gibi bir durum yok. EYT yasası çıkarken de 4,5 milyon kişi EYT’li ama bunların tamamı zaten emekli olamaz ve bu kişilerin emekliliği de 10 yıla yayılır demiştim" şeklinde konuştu.
 

eyt bağkur

Bir izleyicinin sorusu üzerinden örnek veren Erdursun, sistemin nasıl işlediğini detaylı şekilde anlattı:

“1997 girişliyim. SSK olarak 2428 günüm var. Bağkur olarak da 5906 günüm var… Halihazırda Bağkurluyum. Ne zaman emekli olabilirim?”
 

eyt Bağkur şartlarına tabi

Bu örneği değerlendiren Erdursun, kişinin EYT’li olmasına rağmen Bağkur şartlarına tabi olduğunu belirtip "Son 2520 gün içinde Bağkur günleri fazla olduğu için Bağkur şartlarına tabi. Bu ne demek? 9000 günü tamamlamak zorunda. Şu an 8334 günü olduğuna göre 666 gün eksiği var. Yani yaklaşık 1 yıl 10 ay 6 gün, kabaca 2 yıl daha prim ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla en iyi ihtimalle, bugün 49 yaşında olan biri için yaklaşık 2 yıl sonra, yani 51 yaş civarında emeklilik mümkün. Eğer bu 2 yıl primi yatıramazsa emekli olamaz. En kötü ihtimalle isteğe bağlı prim ödemesi gerekir. ‘Param yok’ der ve ödemezse yine emekli olamaz" dedi.
 

Bağkur prim gün sayısı

BAĞKUR İÇİN KRİTİK DÜZENLEME

Erdursun, hükümetin Bağkur prim gün sayısını düşürme planının hayata geçmesi halinde birçok kişi için durumun değişeceğini belirterek "Çalışma Bakanı’nın ‘Bağkur prim gün sayısını düşüreceğiz’ açıklaması var. Eğer bu 9000 gün 7200 güne düşürülürse… durum tamamen değişir" dedi.
 

Temmuz'da refah payı ve seyyanen zam olacak mı?

Refah payı, seyyanen zam, intibak konusunun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, "Diyelim ki olmadı. Enflasyon da büyük bir ihtimalle dediğiniz gibi şu ana kadar 8 ise herhalde %20’ye yakın, 16-17 gibi bir enflasyon olacak Temmuz’a kadar. 
Emekliye o zaman o oranlarda zam verilecek ama yine de enflasyon hedefi yüzde 16 açıklandığı için yapılan bu zam maaşları hiçbir noktaya getirmez. Oransal artışların bir önemi yok" şeklinde konuştu.

