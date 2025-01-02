EYT sonrası SGK'dan sürpriz hamle bekleniyor! Özgür Erdursun emekliye müjdeyi verdi: Yüzde 25 zam, intibak, seyyanen artış

02 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:26

EYT sonrası ilk sınav geldi çattı. Emekli maaş zammı belli oluyor. Enflasyon ve zam hesapları hız kazandı. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun kimsenin daha önce konuşmadığı o detaya dikkat çekti. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı zammı için SGK'dan sürpriz hamle bekleniyor. EYT yasasının ardından SGK için şok verileri açıklayan Özgür Erdursun, "Sosyal güvenlik sistemi emeklilere rahat zam yapacak seviyede en iyi dönemini yaşıyor" dedi.

Asgari ücret zammına tepki yağarken emekli ve memurun gözü kulağı yarına çevrildi. 4A SSK, 4B Bağkur ve 4C Emekli Sandığı zamları 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek. SGK​ uzmanı Özgür Erdursun emekli maaş zamları hakkında değerlendirmesini paylaşırken EYT​ sonrası SGK'nın durumuna dair dikkat çeken bir gönderme yaptı. Erdursun'un hesabına göre emekli zammında tahminler bu verilere göre alt üst olacak.

EYT SONRASI SGK'DA BÜYÜK SÜRPRİZ

SGK uzmanı Özgür Erdursun’un bugünkü yazısında ‘EYT’ göndermeli emekli maaş tahmininde bulundu. "Sosyal güvenlik sistemi emeklilere rahat zam yapacak seviyede en iyi dönemini yaşıyor" diyen Erdursun, SGK verilerini paylaştı.

Konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"En son 2024/Ekim ayında Sosyal Güvenlik Kurumunu GELİR/ GİDER dengesine baktığımızda Gelirlerin Giderleri karşılama oranının %100,1 oldu­ğunu görüyoruz.2022’de bu oran %96,2 yani EYT sonrası dahi gelir gider dengesinin bo­zulmadığı hatta EYT önceki dönemlerden da­hi çok iyi olduğunu görüyoruz. Sosyal güvenlik sistemi emeklilere rahat zam yapacak seviyede en iyi dönemini yaşıyor."

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25 OLACAK

2024’ün ilk altı aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ Kur emeklileri­ne yüzde 24.73 oranında, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında uy­gulandı. Emekliler yarın 2024’ün ikinci altı aylık enflasyon fark­larını öğrenecek.

5 aylık enflasyon farkı şöyle şekillendi;

Temmuz 3.23

Ağustos 2.47

Eylül 2.97

Ekim 2.88

Kasım 2.24

Toplam fark 14,57 oldu.

REREFAH PAYI, İNTİBAK VE SEYYANEN ZAM KAPIDA

Özgür Erdursun ayırca, "Bizler aylardır ortalama %17 enflasyon far­kı çıkacağını anlatıyoruz. Emeklilere enflasyon farkı sonrası ayrıca küçük bir oranda refah payı verileceğini dü­şünüyorum. Bu oranında maksimum 8 puan olacağını ve maksimum artışın enflasyon ve refah payı ile birlikte yüzde 25 olabileceğini düşü­nüyorum. Emeklilerin beklentisi ise prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresine göre İNTİBAK, en kötü ihtimalle seyyanen artış" açıklamasında bulundu.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Erdursun'a göre Sosyal güvenlik sistemi emeklilere rahat zam yapacak seviyede en iyi dönemini yaşıyor. İşte o veriler;

Gelirlerin giderleri karşılama oranı