EYT, yurt dışına çıkış harcı, kredi kartı, POS cihazı! Milyonları ilgilendiren vergi paketinde tüm detaylar belli oldu

17 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:14

SSK ve Bağkur emeklileri bu günleri bekliyor! İşte zamlı emekli maaşının gün gün yatacağı tarihler...

SSK ve Bağkur emeklileri bu günleri bekliyor! İşte zamlı emekli maaşının gün gün yatacağı tarihler...

Vergi reformu paketinde IBAN ve POS cihazı detayı! Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem

Vergi reformu paketinde IBAN ve POS cihazı detayı! Yurt dışına çıkış harcı için yeni dönem

Yeni vergi paketi hükümetin ve vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dün Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 18 Temmuz Perşembe günü yeni vergi paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İşte merak edilen paketin detayları…

YERLİ KURUMLARA ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ GELECEK

Vergi düzenlemesinde en çok konuşulan konulardan biri asgari kurumlar vergisi oldu. Düzenleme yasalaşırsa küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.

Bununla beraber yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan aşağı olmayacak. Yap İşlet ve Devret Modeli ile Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINDAN RAKAMA BELLİ OLDU

Yurt dışına çıkış harcının bin 500 TL’ye çıkacağına dair haberler uzun süre gündemi meşgul etti. Son alınan bilgilere göre, bu harç 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Harç ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

İŞVEREN DESTEK PRİMİ KALKIYOR

Geçtiğimiz yıl EYT’den emekli olan aynı zamanda çalışma hayatına da devam edenler için Hazine işverene yüzde 5 destek primi veriyordu. Yeni düzenleme ile işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

YÜZDE 20’Yİ AŞAN İZAH VERECEK

Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.

Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak.

KREDİ KARTI VE POS CİHAZI DETAYI

Öte yandan başkasına ait pos cihazı ve kredi kartı kullanımları için yeni cezalar gelecek. Bu tarz kullanımlarda belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak.

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.

CEZALAR ARTIRILACAK

Bazı eylemlerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

Bazı tütün mamullerinden alınmakta olan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının yüzde 20’sine kadar olan sınırlama kaldırılacak.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yüzde 2,25 prim oranını; yüzde 1,5’e kadar indirmeye, yüzde 2,5’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KDV İSTİSNASI

Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım vb. hizmetlerde KDV istisnası kaldırılacak.

Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirim imkânı kaldırılarak doğrudan gider yazılması sağlanacak.

Elektronik ticaret pazar yerlerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına veya sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, ilgili hükümlere göre faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına faaliyetleri dolayısıyla yaptıkları ödemeler vergi kesintisi kapsamına alınıyor.

Elektronik ticaretin yanı sıra internet dahil olmak üzere her türlü dijital ortamın reklam, ilan, satış ve kiralama gibi iktisadi ve ticari amaçlarla kullanıldığı hallerde vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kendisine bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin, bu yükümlülüklerine ilişkin olarak bildirimde bulunmamaları veya bildirimlerini eksik ya da yanıltıcı bir şekilde yapmaları durumunda uygulanması gereken özel usulsüzlük cezası, bu mükelleflerin ekonomik ve ticari büyüklükleri ile orantılı olacak.