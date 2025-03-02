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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

EYT’ye giden yolu açıkladı! Yanlış prim tutarı emekli maaşınızı düşürebilir

Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek EYT kapsamına girmeyi sağlıyor. Ancak eksik prim günlerini tamamlamak için yapılan borçlanmaların emekli aylığını artırıcı etkisi her zaman olmayabilir. En düşük prim tutarı üzerinden yapılan borçlanma daha avantajlıdır.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:09

Sigortalılar için erken emekliliğin bir diğer yolu ise borçlanma fırsatı Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerini tamamlarken erkek çalışanlar da askerlik borçlanması ile emeklilik tarihlerini erkene çekebilir. Borçlanmalar emekli maaşını artırıcı veya düşürücü etki de oluşturabilir. Eksik prim günlerini tamamlamak için en düşük prim tutarından borçlanmak daha avantajlı olarak gösterildi.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK

Askerlik borçlanması, sigortalı çalışmaya başlamadan önce ve sonraki dönemlerde yapılan askerlik hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na eklenmesini sağlıyor. EYT kapsamına girmek ve yaşa bakılmaksızın emekli olmak için faydalı olan bu sistemin emekli aylığını artırıcı veya düşürücü etkisi olabilir.

BORÇLANMA YAPMADAN ÖNCE BU HESABI MUTLAKA YAPIN

Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, eksik prim günlerini tamamlamak için en düşük prim tutarından borçlanmanın daha avantajlı olduğunu yazdı. Öte yandan kadın sigortalılar da doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri borçlanarak daha erken emekli olabilir.

YÜKSEK PRİMDEN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPANLAR DİKKAT

Kıvanç'ın aktardığına göre, askerlik borçlanması, eksik prim günlerini tamamlamaya ve sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek EYT kapsamına girmeye yardımcı olabilir. Ancak, emekli aylığı üzerindeki etkisi kişiye göre değişiyor. Emekli maaşını genellikle artırmaz, bazen de düşürebilir. Bu yüzden askerlik borçlanması en düşük prim tutarı üzerinden yapılmalıdır, çünkü yüksek primle borçlanmanın getirisi, fazladan ödenen primi karşılamaz.

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Sıkça Sorulan Sorular

18 ay askerlik yapan kaç gün borçlanır?
18 ay askerlik yapan bir kişinin yapacağı borçlanma tutarı, SGK'nın belirlediği günlük borçlanma tutarı ile 540 gün (18 ay) çarpılarak hesaplanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Askerlik borçlanması 550 gün ne kadar?
Günlük Borçlanma Bedeli : 2025 yılı için 277,20 TL olarak belirlenmiştir. Toplam borçlanma tutarı: 550×277,20 TL= 152460 TL olacaktır.
ETİKETLER
#doğum borçlanması
#askerlik borçlanması
#erken emeklilik
#Kadının Erken Emekliliği
#Erken Emekli Olabilmek
#Kadınlar İçin Erken Emeklilik
#Ekonomi
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