EYT'yi kaçıranlar için kritik formül: İsa Karakaş, yaş şartsız 1800 gün primle emeklilik yolunu açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
EYT kapsamı dışında kalan Bağ-Kur sigortalıları için 9000 prim günü sorunu devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur'luların 'yaş şartsız' 1.800 gün primle emekliliği hakkında merak edilenleri Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı.
Başta esnaf olmak üzere milyonlarca Bağ-Kur’lunun emeklilik konusunda beklemede olduğunu hatırlatan Karakaş, malulen emeklilik hakkına dikkat çekti.
Temel kural net: Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek.
Karakaş, bu haktan yararlanmak için şu üç şartın bir arada bulunması gerektiğine dikkat çekti:
* SÜRE VE PRİM: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim.
* BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI: Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıllık süreye bakılmaz; sadece 1.800 gün prim yeterlidir.
* BORÇSUZLUK: SGK’ya genel sağlık sigortası dâhil hiçbir prim borcunun bulunmaması şarttır.
Karakaş, "maluliyet tespiti için sevkinizi yaptırırken sigortalılığınızı sonlandırmanıza gerek yok. Faaliyetiniz devam ederken hastaneye sevk alabilirsiniz.
Sadece emekli aylığının bağlanması aşamasında iş yerini kapatmanız veya devretmeniz istenir" dedi.
Karakaş, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsisin talep tarihindeki son statüye göre bağlanacağını ifade etti.
Karakaş, malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyeceğini vurguladı.
Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.
Ayrıca "Köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı alabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Tarım Bağ-Kur’luları ise ziraat odası kayıtlarını kapatmalı veya muafiyet belgesi almalıdır" dedi.
Karakaş, emekli maaşının başlangıç tarihinin tamamen rapor ve talep tarihine bağlı olduğunu vurguladı:
* Eğer raporunuz talep tarihinden önceyse, maaşınız talep tarihini izleyen ay başından başlar.
* Eğer raporunuz talepten sonra çıktıysa, maaş başlangıcı rapor tarihini takip eden ay başıdır.