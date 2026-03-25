Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

EYT'yi kaçıranlar için kritik formül: İsa Karakaş, yaş şartsız 1800 gün primle emeklilik yolunu açıkladı

Mart 25, 2026 09:22
1
EYT kapsamı dışında kalan Bağ-Kur sigortalıları

EYT kapsamı dışında kalan Bağ-Kur sigortalıları için 9000 prim günü sorunu devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur'luların 'yaş şartsız' 1.800 gün primle emekliliği hakkında merak edilenleri Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde anlattı.

2
Bağ-Kur emeklilik

Başta esnaf olmak üzere milyonlarca Bağ-Kur’lunun emeklilik konusunda beklemede olduğunu hatırlatan Karakaş, malulen emeklilik hakkına dikkat çekti.
 

3
NASIL MALULEN EMEKLİ OLUNUR?

Temel kural net: Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek.

 

4
BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI

Karakaş, bu haktan yararlanmak için şu üç şartın bir arada bulunması gerektiğine dikkat çekti:

* SÜRE VE PRİM: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim.

* BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI: Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıllık süreye bakılmaz; sadece 1.800 gün prim yeterlidir.

* BORÇSUZLUK: SGK’ya genel sağlık sigortası dâhil hiçbir prim borcunun bulunmaması şarttır.
 

5
maluliyet tespiti

Karakaş, "maluliyet tespiti için sevkinizi yaptırırken sigortalılığınızı sonlandırmanıza gerek yok. Faaliyetiniz devam ederken hastaneye sevk alabilirsiniz. 
Sadece emekli aylığının bağlanması aşamasında iş yerini kapatmanız veya devretmeniz istenir" dedi. 
 

6
STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE EMEKLİLİK

Karakaş, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsisin talep tarihindeki son statüye göre bağlanacağını ifade etti.
 

7
malullük durumu

Karakaş, malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyeceğini vurguladı.
 

8
uzun vadeli sigorta

Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.
 

9
Köy ve mahalle muhtarları

Ayrıca "Köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı alabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Tarım Bağ-Kur’luları ise ziraat odası kayıtlarını kapatmalı veya muafiyet belgesi almalıdır" dedi.
 

10
MAAŞINIZ NE ZAMAN BAŞLAR?

Karakaş, emekli maaşının başlangıç tarihinin tamamen rapor ve talep tarihine bağlı olduğunu vurguladı:

* Eğer raporunuz talep tarihinden önceyse, maaşınız talep tarihini izleyen ay başından başlar.

* Eğer raporunuz talepten sonra çıktıysa, maaş başlangıcı rapor tarihini takip eden ay başıdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.