EYT'yi kıl payı kaçıranlar bekliyordu! Kademeli emeklilik söylentilerine uzmanından yanıt!

30 May 2024 09:47 - Güncelleme : 30 May 2024 10:06

Emekli bayram ikramiyesi ile artık kurbanlık alınamıyor! SGK Uzmanı Karakaş: Ödeme 15 bin lira olsun

Emekli bayram ikramiyesi ile artık kurbanlık alınamıyor! SGK Uzmanı Karakaş: Ödeme 15 bin lira olsun

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

EYT yasası ile yüzbinlerce çalışanın emeklilik hakkı elde etmesinin ardından kıl payı kaçıran pek çok kişinin gözü EYT kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik konularına çevrildi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuş, ancak 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamamıştı.

EYT’Yİ KIL PAYI KAÇIRANLAR KADEMELİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İSTİYOR

Hal böyle olunca da emekli olmayı bekleyen çalışanlar ‘kademeli emeklilik beklentisi içine girdi. Yasalaşması halinde kademeli emeklilik 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. Yani prim günü ve yaş şartını karşıladığında kademeli emekli olabilecekler. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde en erken olmak üzere; kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek. Kamuoyunda beklentiler gerçekleşir, kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

BAKAN IŞIKHAN ‘KADEMELİ EMEKLİLİK’ İÇİN NET KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya dair konuşmuştu. Bakan Işıkhan çıkan haberlerin ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOLARI YAYINLANIYOR AMA…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayanlar kademeli emekliliğin çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatına ilişkin yazıları ile tanınan Noyan Doğan, bu konuyla ilgili bir okurundan gelen soruya cevap verdi.

Doğan, bir okurundan gelen "Kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda her gün bir haber çıkıyor ve bazı tablolar yayınlanıyor. Yayınlanan tabloya baktım 45 yaşında, 6.550 prim gün ile emekli olabiliyorum. Sigorta girişim 2004. Benim prim günüm 6.980. Önümüzdeki günlerde kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılacağı söyleniyor. Bu durumda emekli olabilir miyim?" sorusuna yanıt verdi.

ERKEN EMEKLİLİK, KADEMELİ EMEKLİLİK, KADEMELİ YAŞ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

"Kademeli emekliliği yakında beklemeyin" diyen Noyan Doğan, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Sosyal güvenlik mevzuatına göre 8.9.1999-30.4.2008 arası sigorta girişi olan erkek çalışanlar 7000 prim gün ve 60 yaşında, kadın çalışanlar ise 7000 prim gün ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Sosyal medyada EYT düzenlemesinden yararlanamayan, 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik, kademeli emeklilik, kademeli yaş indirimi adı altında bazı söylentiler dolaşıyor, hatta bazı tablolar yayınlanıyor ancak kademeli emeklilik konusunda bir çalışma yok ve uzun bir süre de olacağa benzemiyor. En azından yakın bir tarih için kademeli emekliği beklemeyin diyebilirim."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.