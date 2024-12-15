Fabrika değil lise: Yıllık cirosu 7 milyon lira! Şimdi herkes kapılarını çalıyor

15 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 12:05

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere verdiği eğitimin yanında üretimi ve yüksek ciroları ile fabrika görevi görüyor. Öğrenciler ders saatleri dışında lisede üretim yaparak hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor. Lisede üretimden yıllık 7 milyon lira ciro sağlanıyor.

Elazığ​ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gençlere ve diğer okullara örnek olacak girişimcilik örneği sergiliyor. Lise öğrencilerine verdiği eğitimin yanı sıra üretimi ve yüksek ciroları ile fabrikaları aratmıyor. İleri teknoloji ile birçok alanda eğitim verilen lisede, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapıyor. Teorik eğitimlerini bu atölyelerde pratiğe dönüştüren öğrenciler, Elazığ başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor.

BU YIL 7 MİLYON LİRA CİRO YAPTILAR

Başta okullar ve devlet kurumları olmak üzere birçok işletmeye malzeme üreten lise, geçen sene 5 milyon bu yıl ise 7 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrenciler bir yandan eğitim alıp el becerilerini geliştirirken bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücretle kendi ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren okul müdürü Tarık Tuncay Türkmen, ''Kamu kurum ve kuruluşlarının da mobilya ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Genelde mobilya ve metal bölümü ortak olarak çalışmaktadır. Elektrik bölümümüzde yine aynı şekilde ocak ayına kadar bizim etkileşim tahtalarının bakımları vardı. Yine elektrik bölümünde okullarımızın kompanzasyon işlemlerini yapıyoruz, yıllık bakımlarını yapıyoruz. Kurulumlarını bizim okulumuz yapıyor'' dedi.

"OKULUMUZA ÖĞRENCİ TALEBİ ÇOK FAZLA"

Okulda öğrencilerin ders saatleri dışında çalıştığını aktaran Türkmen, ''Yaptığımız işlerin her işin işçiliğinin en az yüzde 30'unu öğrenciye vermek zorundayız. Buda öğrencilerimize iyi bir katkı sağlıyor. Bu çalışmalardan dolayı da okulumuza gerçekten öğrenci talebi fazla. Kayıt sırasında çok talep oluyor ve seçerek alıyoruz. Burası bir fabrika gibi'' diye konuştu.

SEVEREK ÇALIŞIYORLAR

Öğrencilerden Fatih Biçer, ''Burada mobilya işi yapıyoruz. Döner sermayede çalıştığımız için ailemize yardımcıda olabiliyoruz. Burada çalışıp, eğleniyoruz. Böyle liseleri ve bölümümü seviyorum. Bölümümü severek okuyorum. Mobilya öğrencisiyim, burada severek çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz bizlere değer veriyor. Burada yardımcı oluyorlar. Burada makinelerimiz var ve çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dolaplar yapıp gönderiyoruz. Burada işimi severek çalışıyorum. Parada kazanıyorum, döner sermayeden dolayı bize bir maaşta veriyorlar. Bu sebepten dolayı ailemize yardımcıda oluyoruz. Destekte bulunuyoruz. Bu bizim için daha iyi oluyor. Mesela okul harçlıklarımız çıkıyor'' şeklinde konuştu.

AİLELERİNE DESTEK OLUYORLAR

Öğrencilerden Emirhan Yıldırım ise ''Buradan döner sermayeden bir miktar para kazanıyoruz. Gelen parayla da ailemize destek çıkıyoruz. Mobilya bölümünü seviyorum. İleride mobilya mesleğini devam ettirmek ve bir dükkan açmayı düşünüyorum. Üniversite olarak ta iç mimarlık okumayı düşünüyorum. Bölümümüz gayet iyi ve güzel, gelecek olacak öğrencilere de tavsiye ediyorum'' dedi.