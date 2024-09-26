Fabrika sahibi bir gecede kaçıp gitti! Mesaiye gelen 250 işçi büyük şok yaşadı

26 Eylül 2024 11:26 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:27

Yozgat'ta bir tekstil firmasında çalışan 250 işçi iş başı yapmak için fabrikaya geldiklerinde büyük şok yaşadı. İşçiler kapı duvar olan fabrikayı görünce işsiz kaldıklarını öğrendi. Bir gecede ortadan kaybolan patrona kimse ulaşamıyor...

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Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul İkitelli merkezli bir tekstil firması, herhangi bir açıklama yapmadan bir anda faaliyetlerini durdurdu. Fabrikada çalışan 250 işçi​ ise iş başı yapmak için fabrikaya gittiklerinde işsiz kaldıklarını öğrenerek büyük şok yaşadı.

HİÇ KİMSEYE ULAŞAMADILAR

Yetkili birine ulaşmaya çalışan işçiler, fabrikanın İstanbul'da bulunan genel merkezini aradıklarında da hiçbir sonuç alamadı. İddialara göre insan kaynakları biriminden birinin kendilerine ulaşıp firmanın faaliyet durdurduğunu ve patronlara kimsenin ulaşamadığını söyledi. İş başı yapmak için gittikleri fabrikada işsiz kaldıklarını öğrenin işçiler, yaşadıkları olayın şokunu atlatır atlatmaz, fabrika önünde toplanıp bir yetkili gelmesini istedi. Jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, herhangi kimse gelmedi.

"BİR GECEDE KAÇIP GİDİYORLAR"

Fabrikada yıllardır çalışan işçilerden biri "Bu Yozgat'ın çilesi mi? Sürekli benzer firmalar gelip aynı şekilde bir gecede kaçıp gidiyor. Biz çalışanlar hep mağdur ediliyoruz. Bize kim sahip çıkacak, haklarımızı almamız noktasında kim yardımcı olacak. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var, borcu olan var, hastası olan var. Mağdur edildik, yardım istiyoruz" dedi.