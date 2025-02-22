Fahiş fiyat artışıyla mücadelede yeni dönem! Uygulama güncellendi: Artık anında şikâyet edilebilecek

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı Bildirimi (HFA) Mobil Uygulamasına yeni modüller eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu yeniliklerle birlikte vatandaşlar haksız fiyat artışlarını anında yetkililere bildirebilecek ve daha hızlı aksiyon alınması sağlanacak.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları sebebiyle tüketicilerin karşılaştığı mağduriyetleri en aza indirmek adına uygulamanın geliştirildiği vurgulandı. Yeni eklenen modüller sayesinde vatandaşlar, gördükleri fahiş fiyat artışlarını daha detaylı bir şekilde rapor edebilecek.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"HFA Mobil Uygulaması ile vatandaşlarımız, karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını doğrudan ve etkili bir şekilde bildirebilecek. Bildirilen olaylar titizlikle kayda alınarak, gerekli durumlarda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde değerlendirilerek hızlı müdahale sağlanacaktır."

KULLANICI DOSTU ARAYÜZ İLE KOLAY BİLDİRİM

Güncellenen HFA Mobil Uygulaması, daha kullanıcı dostu bir arayüzle hizmet veriyor. Yeni eklenen özellikler arasında 5 adet fotoğraf yükleme imkanı, konum ekleme özelliği ve genişletilmiş açıklama alanı bulunuyor. Böylece tüketiciler, fiyat artışlarına dair daha detaylı bilgi sunabilecek ve süreç daha etkin yönetilebilecek. Ayrıca, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, daha şeffaf ve adil bir ticaret ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

ADİL PİYASA REKABETİNE KATKI SAĞLAYACAK

HFA Mobil Uygulaması, sadece bireysel tüketici haklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda piyasa dengesinin sağlanmasına da katkıda bulunacak. Uygulama üzerinden yapılan bildirimler sayesinde haksız fiyat uygulamalarının tespit edilmesi ve önlenmesi kolaylaşacak. Böylece, sektör genelinde daha adil ve sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi teşvik edilecek.

UYGULAMAYA NASIL ERİŞİLİR?

Vatandaşlar, Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması’na Apple Store ve Google Play üzerinden erişebiliyor. Uygulamaya girişler e-Devlet hesapları ile gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik haklarını korumaya ve piyasa dengesini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirterek, herkesin uygulamayı aktif şekilde kullanarak bu sürece katkıda bulunmasını tavsiye etti.