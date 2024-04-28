Fahiş fiyat için düzenleme geliyor! Tekel oluşturanlara karşı yeni modele geçilecek

28 Nisan 2024 09:58 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:00

Yüksek fiyat artışları için hükümet yeni önlemleri devreye alacak. Enflasyonla mücadele kapsamında piyasayı manipüle edenlere karşı yeni düzenleme geliyor.

AK Parti fahiş fiyat yasa teklifinde yer alacak düzenleme için harekete geçti. Fahiş fiyat uygulayanlara ve tekel oluşturarak piyasaları manipüle edenler için kapsamlı çalışma yapılıyor. Fiyat dengesini bozarak alım gücünün düşürülmesinde en büyük neden olan tekelleşmeye karşı hızlı müdahale hedefleniyor.

ORTAK FİYAT BELİRLEYENLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha ekleniyor. Teklif, "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenleme yer alacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYE MADDE EKLENMESİNİ İSTEDİ

Yüksek fiyat artışları ve enflasyonla mücadele etmek için düzenlemeler sürüyor. AK Parti, fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha eklenmesini istedi. Bu madde için de çalışmalar başladı. Sabah'ın haberine göre kritik madde, fahiş fiyat artışlarının önemli nedenlerinden biri olan "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenlemeler içerecek.

REKABET SORUŞTURMALARINI HIZLANDIRACAK YENİ MODEL DEVREYE GİRECEK

AK Parti kurmayları, "Ortak fiyat belirleme de fiyat artışlarına neden oluyor. Bu da işin bir parçası. Gerekli önlemler alınmazsa iş yarım kalmış olur" görüşünü paylaştı. Yapılacak düzenleme ile Rekabet Kurulu'nun inceleme ve soruşturmalarını hızlandırmasını, olaya hızla müdahale edip sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele geçilecek. Yeni model kapsamında denetim ve raporlama süreçleri ile İhtar süreleri de kısaltılacak. Yapılan bu kısaltmalara karşın yine de soruşma aylar süreceği için ön rapor yöntemi de devreye sokulacak.

BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Soruşturma başladığında kuvvetli suç şüphesi varsa ön rapor hazırlanacak. Ön bulgularla hazırlanan rapora göre firmalar ile ilgili tedbir alınacak, yaptırım uygulanacak. Bu da caydırıcı bir etki oluşturacak. Yeni model sadece gıda maddeleri ile ilgili değil çimentodan mobilyaya kadar bütün sektörler için gerekli olacak.