Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa geçit yok! Otobüs firmalarına rekor ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otobüs firmalarına yönelik gerçekleştirilen denetimlere dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak, özellikle fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla tatil döneminde sıkı denetimler yapıldığını vurguladı.

ÜCRET TARİFELERİNE UYMAYANLARA CEZA

Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan otobüs işletmecilerinin tek tek tespit edilip, gerekli idari para cezalarının uygulandığını ifade etti. "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık." sözleriyle bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

ELEKTRONİK VE FİZİKİ DENETİMLER EŞ ZAMANLI DEVAM EDİYOR

Denetimlerin sadece elektronik sistemler üzerinden değil, aynı zamanda yolcu terminalleri, yol kenarları ve kara yolları denetim istasyonlarında da yapıldığını açıklayan Uraloğlu, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nin etkin kullanıldığını dile getirdi.

FAHİŞ FİYAT, KORSAN TAŞIMACILIK VE YETKİSİZ FAALİYETLERE KARŞI SIKI TEDBİRLER

Fahiş fiyatlı bilet satışının yanı sıra korsan taşımacılık ve yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren firmaların da öncelikli denetim konuları arasında olduğunu aktaran Bakan, bu alanlarda önemli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

BAYRAM DÖNEMİNDE BİNLERCE İŞLETME VE SEFER DENETLENDİ

20 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini açıklayan Uraloğlu, bu süreçte otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde toplam 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

YOĞUN YOLCU VE SEFER HAREKETLİLİĞİ

Denetimlerin yoğunlaştığı bayram sürecinde, 1 milyon 172 bin 549 seferde toplam 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, otobüslerin bu dönemde toplamda 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katettiğine dikkat çekti.

DENETİMLER BAYRAMLA SINIRLI KALMIYOR

Bakan Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemleri ile sınırlı kalmadığını, fahiş fiyat uygulamalarını önlemek ve yolcu taşımacılığında düzeni sağlamak amacıyla yıl boyunca tüm Türkiye genelinde etkin şekilde devam ettiğini vurguladı.