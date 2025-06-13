Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa geçit yok! Otobüs firmalarına rekor ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik 40 bin 767 otobüs seferini denetlediklerini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otobüs firmalarına yönelik gerçekleştirilen denetimlere dair kapsamlı açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak, özellikle fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla tatil döneminde sıkı denetimler yapıldığını vurguladı.
Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan otobüs işletmecilerinin tek tek tespit edilip, gerekli idari para cezalarının uygulandığını ifade etti. "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık." sözleriyle bu sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Denetimlerin sadece elektronik sistemler üzerinden değil, aynı zamanda yolcu terminalleri, yol kenarları ve kara yolları denetim istasyonlarında da yapıldığını açıklayan Uraloğlu, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nin etkin kullanıldığını dile getirdi.
Fahiş fiyatlı bilet satışının yanı sıra korsan taşımacılık ve yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren firmaların da öncelikli denetim konuları arasında olduğunu aktaran Bakan, bu alanlarda önemli yaptırımların uygulandığını bildirdi.
20 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferinin denetlendiğini açıklayan Uraloğlu, bu süreçte otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde toplam 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari yaptırım uygulandığını kaydetti.
Denetimlerin yoğunlaştığı bayram sürecinde, 1 milyon 172 bin 549 seferde toplam 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, otobüslerin bu dönemde toplamda 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katettiğine dikkat çekti.
Bakan Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemleri ile sınırlı kalmadığını, fahiş fiyat uygulamalarını önlemek ve yolcu taşımacılığında düzeni sağlamak amacıyla yıl boyunca tüm Türkiye genelinde etkin şekilde devam ettiğini vurguladı.