Fahiş fiyat ve stokçuların cezası artıyor! Karar TBMM'den geçti 

23 May 2024 23:20 - Güncelleme : 23 May 2024 23:51

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarında düzenleme kanununda 5 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanunda 7 madde daha geçti

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanunda 7 madde daha geçti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifi ile birlikte, fahiş fiyat uygulayan işletmelere ve stokçuluk yapan firmalara uygulanacak cezalar artırıldı. Kanun teklifi, fahiş fiyat ve stokçuluk sorunlarına karşı daha caydırıcı önlemler getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri tespit edip cezai yaptırım uyguladık. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın" demişti.

KAPATMA CEZASI UYGULANACAK

Yeni yasaya göre, fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır para cezaları verilecek ve stokçuluk yapan firmalara ise kapatma cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerini artırarak bu tür haksız uygulamaların önüne geçilmesi planlanıyor.