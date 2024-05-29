Fahiş fiyat için hükmü verildi, 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası geliyor

29 May 2024 10:02 - Güncelleme : 29 May 2024 10:05

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören fahiş fiyat ve fırsatçılık konularını da kapsayan 7511 sayılı yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 KRİTİK MADDEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Yasayla, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan düzenlemeyle, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılaması halinde, her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması hüküm altına alındı.

CEZA 1 MİLYONA KADAR ÇIKTI

Bu işletmelerin piyasada darlık ortaya çıkaran, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinde her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecek.

TÜKETİCİ YASALARLA KORUMA ALTINA ALINIYOR

Yasa kapsamında, bir malı süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'ye, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.1 milyon TL, hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL idari para cezasına hükmedilecek.

Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.