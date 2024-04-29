Fahiş fiyata son! Ambalaj planlaması değişiyor...

29 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlara yönelik yaptığı açıklamaların ardından ambalaj üzerine fiyat yazılması planlanıyor. Ambalajda yer alacak fiyat "tavsiye fiyatı" olarak ortak karar ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Yapılacak uygulamayla keyfi zamlara dur denilecek.

"CAYDIRICI ÖZELLİKLERİ OLACAK"

Peki ambalaj üzerine fiyat formülü çare olur mu? Konuya ilişkin Tüketici Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Fevzi Doğan TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Doğan, " Tüketici açısından farkındalığı arttıracak. Stokçuluğu önleyecek satıcı firma yetkilisini de bunu fahiş fiyattan satmasını engelleyecek yönünde bazı caydırıcı özellikleri olacak" dedi.

Aslında halihazırda bakkallarda bu uygulama mevcut. Ünlü bir markaya ait 2 litrelik ayran şişesinin üzerinde de tavsiye edilen satış fiyatı 49 TL 50 kuruş olarak gösterilmiş. Yeni düzenlemeyle de amaç aslında bunu genele yaymak.



MARKET SAHİBİ "ZAM ÜSTÜNE ZAM" DEDİ

Market sahibi Erol Narin, "Asgari ücret zammı dediler. Hemen zam yakıt hemen zam dolar yükseldi. Hemen zam... Her yerde gittiğinde kafası rahat bir şekilde o ürüne ulaşabilecek ve kazıklanmayacak. Yani gittiği zaman görecek işte A markette de bu fiyat B markette de bu fiyat bu etkili olur." dedi.

ETİKET DEĞİŞİMİNE SON

Uygulama hayata geçerse keyfi etiket değişimi yapılamayacak, aynı ürünün farklı marketlerde farklı fiyattan satılmasının önü alınacak. Tavsiye edilen satış fiyatını belirleyen üretici ancak ürünün fiyatını ambalajın üzerine yazarken satıcının karını da hesaba katıyor. Ambalaj üzerine fiyat yazılmasına vakalardan da destek geldi ancak küçük işletmecilerin çekinceleri var.

Gündemdeki bir diğer caydırıcı önlemde para cezalarında üst sınırı 11.000.000 liraya kadar çıkarılması. Üstelik para cezasıyla da kalmayacak. Fırsatçı iş yerlerinin kapısına en az 10 gün mühür vurulabilecek.