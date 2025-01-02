Fahiş fiyatlara 23,7 milyon liralık yeni darbe! Ticaret Bakanlığı affetmedi

02 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:13

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata 23,7 milyon TL ceza kesti. Bakanlık 2025 yılında piyasada fiyat sapması yapanlara ceza uygulamaya devam ediyor. 2024 yılının son 7 gününde gerçekleştirdiği denetimlerde ciddi oranlarda idari para cezası uygulandı.

Asgari ücret zammının ardından vatandaşların fahiş fiyat artışlar ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için Ticaret Bakanlığı​ denetimlerini sürdürüyor. Market denetimlerinde İstanbul​, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436'yla Ankara​ ve 411'le Antalya takip etti. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyata 23,7 milyon TL ceza kesti.

BAKANLIK FAHİŞ FİYATLARA GEÇİT VERMİYOR

Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlerde geçen yılın son 7 gününde yaklaşık 23,7 milyon lira ceza uygulandı. Bu süreçte, toplamda 5.846 işletmede 577.672 ürün denetlendi ve 6.662 üründe ihlal tespit edildi.

Market denetimlerinde İstanbul, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436'yla Ankara ve 411'le Antalya takip etti. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 ürünle Ankara, 93 bin 603 ürünle Antalya ve 73 bin 31 ürünle İstanbul oldu. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen il ise 2 bin 932 ihlalle İstanbul olarak kayıtlara geçti.