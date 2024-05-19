Faiz geliri ‘stopaj’a takıldı! Tasarruf sahibinin kazancı düştü

19 May 2024 15:47 - Güncelleme : 19 May 2024 15:55

Türkiye'de mevduat faiz gelirlerine uygulanan stopaj vergisi, vergi mükelleflerinin mevduat faiz gelirlerinden belirli oranlarda kesilen vergi olarak biliniyor.

STOPAJ YÜKSELDİ, FAİZ GETİRİSİ DÜŞTÜ

Bu oran 1 Mayıs’ta güncellendi. Stopaj oranları yükseldi. Vadesi 6 ay olan gelirlerde yüzde 5 olan stopaj oranı yüzde 7,5’e yükseldi. Bu da tasarrufunu mevduatta değerlendiren vatandaşların faiz getirilerini düşürdü.

45 BİN LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

32 günlük 45 bin liranın faiz getirisi eskiden 1830 tl iken şimdi 1490 TL’ye geriledi. 92 Gün Vadede Eskiden 5.480 TL’den Yeni 4.500 TL’ye geriledi.

YATIRIMCI VADE AVANTAJINI TERCİH EDİYOR

Uzmanlara göre yatırımcılar vade avantajını şu anda tercih etmeyi sürdürüyor. Mevduat faizlerinde oluşan gerileme ise normal karşılanıyor.