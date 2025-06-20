Faiz indirimi geliyor! Uzmanlar net tarih verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, karar metninde enflasyondaki ana eğilimin mart ayında gerilediğini ve bu düşüşün haziran verileriyle de sürdüğünü ifade etti.

UZMANLAR AÇIKLAMAYI YORUMLADI

TCMB’den yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan ekonomistler ve piyasa uzmanları, temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlanabileceğini dile getirdi.

POLİTİKA METNİNDEKİ İFADE DEĞİŞTİ, SİNYAL GELDİ

Uzmanlar, PPK karar metninde yer alan önemli bir ifade değişikliğine dikkat çekti. Önceki aylarda kullanılan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" cümlesi, son metinde yer almadı.

Bunun yerine TCMB, eski ifadesine dönerek, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" vurgusunu yaptı.

Bu değişiklik, uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu sürdürmekle birlikte temmuz ayından itibaren kontrollü bir şekilde faiz indirim sürecine geçebileceği yönünde bir hazırlık işareti olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER TEMMUZ AYI TOPLANTISINDA

Piyasalarda artık gözler temmuz ayında yapılacak PPK toplantısına çevrildi. Enflasyonun haziran verileriyle birlikte düşüş eğilimini sürdürmesi durumunda, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini temmuzda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ekonomistler, bu adımın kademeli olacağını ve yılın ikinci yarısında toplamda 250-500 baz puanlık bir indirim olasılığının gündemde olduğunu belirtiyor.