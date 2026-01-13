Menü Kapat
Faiz indirimi gelmeden son şans! 250 bin liranın mevduat getirisi değişti!

Ocak 13, 2026 10:51
1
mevduat faizi

Bankaya yatırdığın paranın belirli bir süre sonunda faiz geliri olarak ödenmesini sağlayan kazanç olan mevduat faizinde oranlar değişti. Parasını bankada değerlendirmek isteyen yatırımcılar en yüksek getiriyi sağlamak için araştırma yapıyorlar. Ancak önümüzdeki günlerde faiz indirimiyle birlikte mevduat getirileri de düşebilir.

2
MERKEZ BANKASI EN YÜKSEK FAİZLERİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI EN YÜKSEK FAİZLERİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bileşik olarak en yüksek faizleri açıkladı. Banka adı vermeden açıklama yapan TCMB, 1 aya kadar vadede en yüksek faizi yüzde 45,18, 3 aya kadar vadede yüzde 46,09, 6 aya kadar vadede yüzde 43,16, 1 yıla kadar vadede yüzde 40,27, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,01 olarak faiz oranlarını duyurdu.
 

3
faiz oranları

Bankalar yıllık yüzde 41'e varan avantajlı faiz oranları sunarken, mevduatın aylık getirisi, altın, gümüş, serbest fonlar, hisse yoğun fonlar gibi riski daha yüksek enstrümanlara nazaran düşük kalıyor.
 

4
mevduat getirisi

Merkez Bankası en son politika faizini yüzde 38 olarak belirlemişti. 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve 150 baz puanlık indirim öngörülüyor. Böylece faizin yüzde 36,5'e düşmesi bekleniyor. Peki şu an 250 bin lirası olan bir yatırımcının bir ayda elde edeceği mevduat getirisi ne kadar? 
 

5
ODEABANK – Oksijen Hesap

ODEABANK – Oksijen Hesap

Yeni müşterilere özel, ilk 100 gün %45 faiz.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
 

6
Akbank – Serbest Plus Hesap

Akbank – Serbest Plus Hesap

Süre sınırı olmadan %42 faiz, günlük faiz, bloke şartı var.
 

7
ING – Turuncu Hesap

ING – Turuncu Hesap

İlk 45 gün %42,5 faiz (105 güne uzatılabilir).
Net kazanç: 7.685 TL – Vade sonu: 257.685 TL
 

8
Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat

Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat

%40 faiz, günlük kazanç.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
 

9
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

%43 günlük faiz.
Net kazanç: 7.775 TL – Vade sonu: 257.775 TL
 

10
Enpara.com – Vadeli Mevduat

Enpara.com – Vadeli Mevduat

%40 faiz, sabit getiri.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
 

11
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

%43,25 tanışma faizi.
Net kazanç: 7.821 TL – Vade sonu: 257.821 TL
 

12
Akbank – Vadeli Mevduat

Akbank – Vadeli Mevduat

%41 faiz, 400 güne kadar vade.
Net kazanç: 7.414 TL – Vade sonu: 257.414 TL
 

13
Alternatif Bank – VOV Hesap

Alternatif Bank – VOV Hesap

%45 faiz, günlük kazanç.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
 

14
CEPTETEB / TEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB / TEB – Marifetli Hesap

30 gün %44 hoş geldin faizi.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
 

15
DenizBank – Kaptan Hesap

DenizBank – Kaptan Hesap

%44,5 faiz.
Net kazanç: 8.047 TL – Vade sonu: 258.047 TL
 

16
ON Dijital Bankacılık – ON Plus

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

%45 faiz.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
 

17
İş Bankası – Vadeli TL Mevduat

İş Bankası – Vadeli TL Mevduat

%38 faiz.
Net kazanç: 6.871 TL – Vade sonu: 256.871 TL
 

18
GetirFinans – Vadeli Mevduat

GetirFinans – Vadeli Mevduat

%41 günlük faiz.
Net kazanç: 7.414 TL – Vade sonu: 257.414 TL
 

19
Aktif Bank – N Kolay Bono

Aktif Bank – N Kolay Bono

%40 getiri, TMSF kapsamında değil.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
 

20
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

%36 faiz.
Net kazanç: 6.510 TL – Vade sonu: 256.510 TL
 

21
Halkbank – E-Mevduat

Halkbank – E-Mevduat

%37 faiz.
Net kazanç: 6.690 TL – Vade sonu: 256.690 TL
 

22
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

%44 faiz.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
 

23
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

%36 faiz.
Net kazanç: 6.510 TL – Vade sonu: 256.510 TL
 

24
HSBC – Modern Hesap

HSBC – Modern Hesap

%44 hoş geldin faizi.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
 

25
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

%32,09 kâr payı.
Net kazanç: 5.803 TL – Vade sonu: 255.803 TL
 

26
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

%40,06 kâr payı.
Net kazanç: 7.244 TL – Vade sonu: 257.244 TL
 

27
Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı

Ziraat Katılım – TL Katılma Hesabı

%28 kâr payı.
Net kazanç: 5.063 TL – Vade sonu: 255.063 TL

