Faiz indirimi gelmeden son şans! 250 bin liranın mevduat getirisi değişti!

Bankaya yatırdığın paranın belirli bir süre sonunda faiz geliri olarak ödenmesini sağlayan kazanç olan mevduat faizinde oranlar değişti. Parasını bankada değerlendirmek isteyen yatırımcılar en yüksek getiriyi sağlamak için araştırma yapıyorlar. Ancak önümüzdeki günlerde faiz indirimiyle birlikte mevduat getirileri de düşebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bileşik olarak en yüksek faizleri açıkladı. Banka adı vermeden açıklama yapan TCMB, 1 aya kadar vadede en yüksek faizi yüzde 45,18, 3 aya kadar vadede yüzde 46,09, 6 aya kadar vadede yüzde 43,16, 1 yıla kadar vadede yüzde 40,27, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39,01 olarak faiz oranlarını duyurdu.
Bankalar yıllık yüzde 41'e varan avantajlı faiz oranları sunarken, mevduatın aylık getirisi, altın, gümüş, serbest fonlar, hisse yoğun fonlar gibi riski daha yüksek enstrümanlara nazaran düşük kalıyor.
Merkez Bankası en son politika faizini yüzde 38 olarak belirlemişti. 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve 150 baz puanlık indirim öngörülüyor. Böylece faizin yüzde 36,5'e düşmesi bekleniyor. Peki şu an 250 bin lirası olan bir yatırımcının bir ayda elde edeceği mevduat getirisi ne kadar?
Yeni müşterilere özel, ilk 100 gün %45 faiz.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
Süre sınırı olmadan %42 faiz, günlük faiz, bloke şartı var.
İlk 45 gün %42,5 faiz (105 güne uzatılabilir).
Net kazanç: 7.685 TL – Vade sonu: 257.685 TL
%40 faiz, günlük kazanç.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
%43 günlük faiz.
Net kazanç: 7.775 TL – Vade sonu: 257.775 TL
%40 faiz, sabit getiri.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
%43,25 tanışma faizi.
Net kazanç: 7.821 TL – Vade sonu: 257.821 TL
%41 faiz, 400 güne kadar vade.
Net kazanç: 7.414 TL – Vade sonu: 257.414 TL
%45 faiz, günlük kazanç.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
30 gün %44 hoş geldin faizi.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
%44,5 faiz.
Net kazanç: 8.047 TL – Vade sonu: 258.047 TL
%45 faiz.
Net kazanç: 8.137 TL – Vade sonu: 258.137 TL
%38 faiz.
Net kazanç: 6.871 TL – Vade sonu: 256.871 TL
%41 günlük faiz.
Net kazanç: 7.414 TL – Vade sonu: 257.414 TL
%40 getiri, TMSF kapsamında değil.
Net kazanç: 7.233 TL – Vade sonu: 257.233 TL
%36 faiz.
Net kazanç: 6.510 TL – Vade sonu: 256.510 TL
%37 faiz.
Net kazanç: 6.690 TL – Vade sonu: 256.690 TL
%44 faiz.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
%36 faiz.
Net kazanç: 6.510 TL – Vade sonu: 256.510 TL
%44 hoş geldin faizi.
Net kazanç: 7.956 TL – Vade sonu: 257.956 TL
%32,09 kâr payı.
Net kazanç: 5.803 TL – Vade sonu: 255.803 TL
%40,06 kâr payı.
Net kazanç: 7.244 TL – Vade sonu: 257.244 TL
%28 kâr payı.
Net kazanç: 5.063 TL – Vade sonu: 255.063 TL