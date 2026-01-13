Faiz indirimi gelmeden son şans! 250 bin liranın mevduat getirisi değişti!

Merkez Bankası en son politika faizini yüzde 38 olarak belirlemişti. 2026'nın ilk toplantısı 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek ve 150 baz puanlık indirim öngörülüyor. Böylece faizin yüzde 36,5'e düşmesi bekleniyor. Peki şu an 250 bin lirası olan bir yatırımcının bir ayda elde edeceği mevduat getirisi ne kadar?

