Faiz indirimi kredilere yansıyacak mı? Uzman isim konut kredisi için net oran verdi

09 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:22

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler, kredi ve mevduat faiz oranlarına çevrildi. Eğer faiz düşüşü, yeni yılda kredi oranlarına yansırsa, konut piyasasında bir hareketlenme yaşanabilir.

Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyede! Ev alacaklara müjde: 1 milyon liralık kredinin taksit ödemesi belli oldu

Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyede! Ev alacaklara müjde: 1 milyon liralık kredinin taksit ödemesi belli oldu

2024 yılı konut piyasası​, Merkez Bankası​'nın faiz indirimi​ kararının etkilerini bekliyor. 2024'te yaşanan durgunluğun ardından, 2025​ yılı için sektörde toparlanma beklentileri artmış durumda. Uzmanlar, konut arzındaki artış ve konut kredi faizlerindeki düşüşün sektörü hareketlendireceğine işaret ediyor. Kamunun konut üretimine verdiği destekle, arzda önemli bir artış öngörülüyor. Yeni projelerin devreye alınmasıyla, piyasadaki konut ihtiyacı karşılanacak ve fiyatlar dengeleme sürecine girecek.

2025'TE KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredi faiz oranlarının 2025 yılı sonlarına doğru yüzde 2 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirtiyor. Faiz indirimlerinin devam etmesiyle finansmanın kolaylaşması, gayrimenkul talebini artıracak. Bu durum, fiyatların yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, devletin dar gelirli vatandaşlar için gerçekleştirdiği konut projeleriyle arzın artacağı ifade ediliyor. Türkiye’de her yıl 800 bin konut ihtiyacı bulunmakta, ancak bu ihtiyaç şu an tam olarak karşılanamıyor. Hükümetin 250 bin konutluk projesinin teslimatı, 2025’in ikinci yarısında önemli bir konut edindirmesi sağlayacak.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Özelmacıklı, ipotekli konut satışlarının geçtiğimiz yıllara göre düşük kaldığını ve toplam gayrimenkul satışları içerisinde ipotekli satışların oranının yüzde 10 seviyelerine indiğini belirtti. Bu dönemde, satışlar daha çok ikinci el konutlardan gerçekleşti. 2024 yılının son çeyreğinde ise, konut satışlarında bir artış gözlendi. Yaklaşık 1 milyon 400 bin konut satılırken, bunlardan 150-160 bini kredili satışlar oluşturdu.