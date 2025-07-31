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 | Bengü Sarıkuş

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayımladı. PPK özeti, geçtiğimiz hafta alınan 300 baz puanlık faiz indirimi kararının ardındaki gerekçeleri detaylı biçimde ortaya koydu. TCMB, politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti.

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Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 24 Temmuz 2025 tarihli Kurulu toplantısına ilişkin PPK özetini yayımladı. Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmişti. Kararın ardından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, iç talepteki yavaşlamanın ve eğilimindeki ılımlı seyrin etkili olduğunu ortaya koydu. Kurul, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve para politikasında ihtiyatlı duruşun süreceğini vurguladı.

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA

Özette, iç talepteki yavaşlamaya işaret eden göstergelerin çoğaldığı vurgulandı. Tüketim harcamalarının ılımlı seyrettiği, sanayi üretiminin yataylaştığı, perakende ve ticaret satışlarında ise sınırlı artışlar olduğu belirtildi. Beyaz eşya ve otomobil satışlarında da gerileme gözlemlendiği ifade edildi.

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

“DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Haziran ayında yıllık enflasyonun %35,05’e gerilediği hatırlatılan özette, çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı değişim olduğu vurgulandı. Ayrıca temmuz ayında aylık enflasyonda bazı vergi ve yönetilen fiyat etkileriyle artış beklendiği, ancak ana eğilimde ılımlı bir seyir öngörüldüğü kaydedildi.

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

HİZMET ENFLASYONU HÂLÂ YÜKSEK

Hizmet grubunda fiyat artışlarının diğer kalemlere göre yüksek seyrettiğine dikkat çekilen özette, kira, ulaşım ve eğitim gibi alt kalemlerdeki artışların sürdüğü belirtildi. Buna rağmen, kira artışlarının yıl sonuna doğru yavaşlayacağına yönelik öncü sinyallerin geldiği aktarıldı.

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

MAKROİHTİYATİ ADIMLAR HIZLANDI

PPK özeti, faiz indirimiyle birlikte para aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla mevduat hedeflerinin güncellendiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında zorunlu karşılıkların artırıldığını ve bazı faiz uygulamalarında teknik değişikliklere gidildiğini ortaya koydu. TL’ye geçişin teşvik edilmesi ve mevduatının azaltılması için de yeni önlemler devreye alındı.

Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

KURULDAN NET MESAJ: SIKI DURUŞ SÜRECEK

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini yineledi. Kararların veri odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı alınacağı ifade edilirken, enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı. Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

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#para politikası
#tcmb
#faiz indirimi
#döviz
#Enflasyon
#İç Talep
#Ekonomi
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