Faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'ndan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin PPK özetini yayımladı. Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmişti. Kararın ardından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) özeti, iç talepteki yavaşlamanın ve enflasyon eğilimindeki ılımlı seyrin etkili olduğunu ortaya koydu. Kurul, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve para politikasında ihtiyatlı duruşun süreceğini vurguladı.

İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA

Özette, iç talepteki yavaşlamaya işaret eden göstergelerin çoğaldığı vurgulandı. Tüketim harcamalarının ılımlı seyrettiği, sanayi üretiminin yataylaştığı, perakende ve ticaret satışlarında ise sınırlı artışlar olduğu belirtildi. Beyaz eşya ve otomobil satışlarında da gerileme gözlemlendiği ifade edildi.

“DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Haziran ayında yıllık enflasyonun %35,05’e gerilediği hatırlatılan özette, çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı değişim olduğu vurgulandı. Ayrıca temmuz ayında aylık enflasyonda bazı vergi ve yönetilen fiyat etkileriyle artış beklendiği, ancak ana eğilimde ılımlı bir seyir öngörüldüğü kaydedildi.

HİZMET ENFLASYONU HÂLÂ YÜKSEK

Hizmet grubunda fiyat artışlarının diğer kalemlere göre yüksek seyrettiğine dikkat çekilen özette, kira, ulaşım ve eğitim gibi alt kalemlerdeki artışların sürdüğü belirtildi. Buna rağmen, kira artışlarının yıl sonuna doğru yavaşlayacağına yönelik öncü sinyallerin geldiği aktarıldı.

MAKROİHTİYATİ ADIMLAR HIZLANDI

PPK özeti, faiz indirimiyle birlikte para aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla mevduat hedeflerinin güncellendiğini, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında zorunlu karşılıkların artırıldığını ve bazı faiz uygulamalarında teknik değişikliklere gidildiğini ortaya koydu. TL’ye geçişin teşvik edilmesi ve döviz mevduatının azaltılması için de yeni önlemler devreye alındı.

KURULDAN NET MESAJ: SIKI DURUŞ SÜRECEK

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini yineledi. Kararların veri odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı alınacağı ifade edilirken, enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı. Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.