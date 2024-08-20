Faiz kararı bugün açıklanacak: Gözler Merkez Bankası'nda! Peki ekonomistlerin beklentisi ne?

20 Ağustos 2024 07:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 07:08

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Cevdet Yılmaz enflasyon ve faiz indirimi için konuştu! Yüzde 50'nin altına düşeceği tarihi açıkladı

Cevdet Yılmaz enflasyon ve faiz indirimi için konuştu! Yüzde 50'nin altına düşeceği tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanacak faiz kararı, piyasaların ana gündemindeki konulardan biri. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü. 12 ay sonrası için ise yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.