Faiz kararı öncesi dolar TL dar bantta hareket ediyor! Piyasalar Trump'ı fiyatlıyor

22 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:18

Dünya Savunma Sanayisi İstanbul'da buluşuyor! 1 milyar doları aşkın ticaret gerçekleşecek

Dünya Savunma Sanayisi İstanbul'da buluşuyor! 1 milyar doları aşkın ticaret gerçekleşecek

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Tam 112 ülke Türk çayı içiyor! İhracattan 13 milyon 914 bin dolar gelir

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Ultra dolar milyonerlerinin yaşamayı tercih ettiği şehirler belli oldu

Ultra dolar milyonerlerinin yaşamayı tercih ettiği şehirler belli oldu

Moody's’in Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe birden yükseltti. Ancak döviz kurlarında ani hareketler görülmedi. Dolar haftaya kısıtlı da olsa artışla başladı. Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. 22 Temmuz canlı dolar euro rakamları haberimizde.

PİYASALARDA BİDEN ETKİSİ

ABD Başkanı Joe Biden pazar günü yaptığı açıklamada Demokrat Parti’nin başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Küresel piyasalar ABD’de Demokrat Parti’nin adayının kim olacağına odaklandı. Anketler Trump'ı gösterirken yeni bir Trump döneminde dolar, Bitcoin, yüksek getirili ABD tahvillerinin güçlenmesi öngörülüyor.

TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Her ay perşembe günleri açıklanan TCMB faiz kararı Brezilyada gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için erkene çekildi. Bu kapsamda TCMB faiz kararı yarın saat 14.00'da açıklayacak.

Piyasa katılımcıları faizin bu ay yüzde 50'de sabit tutulacağını tahmin etti.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Faiz kararı öncesi dolar kuru yüzde 0,87 yükselişle 33,08 TL'den haftaya başladı.

Euro TL ise 36,05 TL'den fiyatlanıyor. Gram altın haftaya 2557,8350 TL ile başladı.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,0580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,0230 lira olmuştu.