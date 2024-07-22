Faiz kararı öncesi dolar TL dar bantta hareket ediyor! Piyasalar Trump'ı fiyatlıyor
Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar TL 33 seviyesinde dar bantta hareket ediyor. Tarihi zirvesine yerleşen dolar TL açıklanacak faiz kararı öncesi TCMB'nin yeni adımlarını izliyor. Küresel piyasalarda da Biden etkisi sürüyor. Joe Biden'ın Demokrat Parti’nin ABD Başkan adaylığından çekilmesinin ardından piyasalar Trump dönemini fiyatlıyor. İşte 22 Temmuz dolar, euro ve sterlin fiyatı.
Moody's’in Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe birden yükseltti. Ancak döviz kurlarında ani hareketler görülmedi. Dolar haftaya kısıtlı da olsa artışla başladı. Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. 22 Temmuz canlı dolar euro rakamları haberimizde.
PİYASALARDA BİDEN ETKİSİ
ABD Başkanı Joe Biden pazar günü yaptığı açıklamada Demokrat Parti’nin başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.
Küresel piyasalar ABD’de Demokrat Parti’nin adayının kim olacağına odaklandı. Anketler Trump'ı gösterirken yeni bir Trump döneminde dolar, Bitcoin, yüksek getirili ABD tahvillerinin güçlenmesi öngörülüyor.
TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Her ay perşembe günleri açıklanan TCMB faiz kararı Brezilyada gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları toplantısı için erkene çekildi. Bu kapsamda TCMB faiz kararı yarın saat 14.00'da açıklayacak.
Piyasa katılımcıları faizin bu ay yüzde 50'de sabit tutulacağını tahmin etti.
DOLAR BUGÜN KAÇ TL?
Faiz kararı öncesi dolar kuru yüzde 0,87 yükselişle 33,08 TL'den haftaya başladı.
Euro TL ise 36,05 TL'den fiyatlanıyor. Gram altın haftaya 2557,8350 TL ile başladı.
Cuma günü doların satış fiyatı 33,0580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,0230 lira olmuştu.