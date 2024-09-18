Faiz kararı öncesi mevduat faizleri değişti! İşte banka banka mevduat faizi oranları

18 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:36

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi yatırımcıları ilgilendiren gelişme yaşandı. Faiz kararı öncesi mevduat faizlerine güncelleme geldi. Bankalar kısa vadeli mevduat faizlerinde oranları korudu, kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar ise yüzde 55'e yaklaştı. Mevduat faizlerinde son durum ve banka banka oranlar merak edildi. İşte detaylar...

Piyasalarda gözler Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası​ faiz kararına çevrildi. Faizin yüzde 50 seviyelerinde sabit tutulacağı yorumları yapılırken ilk faiz indirimi tahminlerinin gelecek yıla sarkacağı düşünülüyor. Yüksek faiz uygulamasının devam edeceği beklentisi kısa vadeli mevduat faizlerindeki oranların korunmasını sağladı. Bir yıldan uzun vadeli mevduat faizlerinde ise önemli gerileme kaydedildi.

Merkez Bankası’nın, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıklaması sonrası bankaların oranları araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar​ piyasalarda rüzgarın tersine dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Faiz oranları​ 1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,09, 3 aya kadar vadede yüzde 59,25, 6 aya kadar vadede yüzde 52,28, 1 yıla kadar vadede yüzde 53,10 şeklinde belirlendi. 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı ise yüzde 35,74 oldu.

FARK AÇILIYOR

Bankalar​ yüksek bakiyeli yatırımcılara kapıları sonuna kadar açıyor. Yüksek gelirlilere daha iyi getirili faiz imkanı sağlanıyor. Bu durum düşük ve yüksek montanlı mevduat faizleri arasındaki farka yol açıyor. Son dönemlerde bu farkın 10 puana yaklaştığı söyleniyordu. Bankacılık sektöründe bakiyeye göre faiz uygulaması yeni bir uygulama değil ancak fark açılıyor. Süre uzadıkça faiz oranlarındaki gerileme de görülüyor.

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor. Yani 32 günün sonunda elde edilen kâr 4 bin 367 lira oluyor.

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 43 bin 672 lira geçiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ​ VEREN BANKALAR

En yüksek mevduat faizini veren bankalar merak edildi. İşte banka banka faiz oranları:

İş Bankası'nda faiz oranı % 42 iken, net kazanç 34.060 TL, vade sonu tutar 1.034.060 TL şeklinde ortaya çıkıyor.

Denizbank faiz oranı % 51 iken net kazanç 41.359 TL, vade sonu tutar ise 1.041.359 TL

Ziraat Bankası - faiz oranı: % 43, net kazanç: 34.775,96 TL, vade sonu tutar:1.034.775,96 TL

İşte adım adım diğer bankalar:

Akbank - faiz oranı: % 50, net kazanç: 40.548 TL, vade sonu tutar: 1.040.548 TL

QNB Finansbank - faiz oranı: 36,75, net kazanç: 29.803 TL, vade sonu tutar. 1.029.803 TL

Yapıkredi- faiz oranı: 41,00, net getiri: 33.249 TL, vade sonu tutar: 1.033.249 TL

Alternatif Bank - faiz oranı %53, net kazanç: 42.863,39 TL, vade sonu tutar: 1.042.863,39 TL

TEB - faiz oranı: %54, net kazanç: 43.672,13 TL, vade sonu tutar: 1.043.672,13 TL

ODEA - faiz oranı: %50, net kazanç: 40.437,16 TL, vade sonu tutar: 1.040.437,16 TL

Garanti BBVA - faiz oranı: %48, net kazanç: 38.819,67 TL, vade sonu tutar: 1.038.819,67 TL

N Kolay - faiz oranı: %48, net kazanç: 38.819,67 TL, vade sonu tutar: 1.038.819,67 TL

Enpara - faiz oranı: %46, net kazanç: 37.202,19 TL, vade sonu tutar: 1.037.202,19 TL

Fibabanka - faiz oranı: 52, net kazanç: 42.170 TL, vade sonu tutar: 1.042.170 TL

ING - faiz oranı: 53, net kazanç: 42.981 TL, vade sonu tutar: 1.042.981 TL

Halkbank - faiz oranı: % 42,00, net kazanç: 33.967,22 TL, vade sonu tutar: 1.033.967,22 TL