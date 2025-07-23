Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Faiz kararı öncesi MÜSİAD'dan dikkat çeken açıklama: En az 350-400 baz puanlık indirime ihtiyaç var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, yarın açıklanacak kritik faiz kararı öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, stopaj düzenlemesine vurgu yaparak, bu adımın faiz indirimi beklentilerini bir miktar zayıflattığını belirtti. Mevcut ekonomik koşullarda en az 350-400 baz puanlık bir faiz indiriminin gerekli olduğunu belirten Özdemir, bu oranda bir adımın piyasalara daha güçlü bir mesaj vereceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Faiz kararı öncesi MÜSİAD'dan dikkat çeken açıklama: En az 350-400 baz puanlık indirime ihtiyaç var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:19

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye Cumhuriyet ’nın () yarın açıklayacağı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, piyasaların 200-250 baz puanlık sınırlı bir indirimle karşılaşabileceğini belirtti ancak mevcut ekonomik şartlarda en az 350-400 baz puanlık bir indirimin gerektiğini söyledi.

MÜSİAD BAŞKANI ÖZDEMİR’DEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

MÜSİAD’ın Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonuna katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"nin tanıtım toplantısında konuşan Özdemir, yalnızca ekonomik göstergelere odaklanmakla yetinilmeyeceğini vurguladı. "Toplumsal adalet, üretkenlik, etik ilkeler ve güçlü kurumsal yapı olmadan sürdürülebilir kalkınmadan söz edilemez" diyen Özdemir, MÜSİAD olarak 14 bini aşkın üye ve 60 binden fazla işletme ile yaklaşık 3 milyon kişilik istihdam gücüne sahip olduklarını hatırlatarak, bu dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

Faiz kararı öncesi MÜSİAD'dan dikkat çeken açıklama: En az 350-400 baz puanlık indirime ihtiyaç var

BEKLENTİMİZ 350-400 BAZ PUAN ARASINDA

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özdemir, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına yönelik beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz tabii ki anlamlı bir indirim bekliyoruz. Bunu birkaç kez de ifade ettik hatta 350-400 baz puan arasında bir beklentimizin olduğunu söyledik. Lakin bu stopaj kararı, bu beklentimizi birazcık törpüledi gibi duruyor. Dolayısıyla 200-250 gibi bir şey gelirse ben çok şaşırmam ama aslında ekonomimizin ihtiyacı olan en az 350-400 baz puan aralığında bir indirim çünkü buna bir boşluk, buna bir alan da var" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
IBAN numaranız değişecek! Enpara’dan kritik uyarı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yıllardır ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz
Altın fiyatları için kritik dönem başlıyor! İslam Memiş gram altın için net rakam ve tarih verdi
ETİKETLER
#tcmb
#faiz kararı
#faiz kararı
#müsiad
#Enflasyon
#Merkez Bankası
# Ekonomi
#Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
#MÜSİAD
#Burhan Özdemir
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.