Faiz kararı öncesi MÜSİAD'dan dikkat çeken açıklama: En az 350-400 baz puanlık indirime ihtiyaç var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, piyasaların 200-250 baz puanlık sınırlı bir indirimle karşılaşabileceğini belirtti ancak mevcut ekonomik şartlarda en az 350-400 baz puanlık bir indirimin gerektiğini söyledi.

MÜSİAD BAŞKANI ÖZDEMİR’DEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

MÜSİAD’ın Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonuna katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"nin tanıtım toplantısında konuşan Özdemir, yalnızca ekonomik göstergelere odaklanmakla yetinilmeyeceğini vurguladı. "Toplumsal adalet, üretkenlik, etik ilkeler ve güçlü kurumsal yapı olmadan sürdürülebilir kalkınmadan söz edilemez" diyen Özdemir, MÜSİAD olarak 14 bini aşkın üye ve 60 binden fazla işletme ile yaklaşık 3 milyon kişilik istihdam gücüne sahip olduklarını hatırlatarak, bu dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

BEKLENTİMİZ 350-400 BAZ PUAN ARASINDA

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Özdemir, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına yönelik beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz tabii ki anlamlı bir indirim bekliyoruz. Bunu birkaç kez de ifade ettik hatta 350-400 baz puan arasında bir beklentimizin olduğunu söyledik. Lakin bu stopaj kararı, bu beklentimizi birazcık törpüledi gibi duruyor. Dolayısıyla 200-250 gibi bir şey gelirse ben çok şaşırmam ama aslında ekonomimizin ihtiyacı olan en az 350-400 baz puan aralığında bir indirim çünkü buna bir boşluk, buna bir alan da var" değerlendirmesinde bulundu.