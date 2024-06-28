Faiz kararı sonrası altında hareketlilik! İşte 28 Haziran 2024 altın fiyatları

28 Haziran 2024 07:19 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 07:21

Merkez Bankası merakla beklenen haziran ayı faiz kararını açıkladı. Son 2 aydır faizi sabit bırakan Merkez Bankası, bu ay da faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Karar sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Altın fiyatları haftanın son gününe hafif bir yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.453,61 TL'den, çeyrek altın ise 4.075,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 28 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.452,97

Satış 2.453,37

28 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.988,00

Satış 4.073,00

28 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.001,00

Satış 8.139,00

28 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.952,00

Satış 16.229,00

28 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.320,42

Satış 2.320,75