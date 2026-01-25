Menü Kapat
Faiz kararı sonrası uçtular! İşte haftanın kazanç şampiyonları

Ocak 25, 2026 11:09
ons altın gram altın

Piyasalarda yön, ekonomik verilerle beraber siyasi ve psikolojik mesajlarla çiziliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’taki açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, küresel ve yerel piyasalarda dengeleri yeniden şekillendirdi. 

Bu gelişmelerin ardından bazı yatırım araçları yatırımcısına kazandırırken, bazıları ise geride kaldı.

İşte rakamlarla piyasalarda son tablo…

Faiz kararı sonrası uçtular! İşte haftanın kazanç şampiyonları

NTV'nin derlediği habere göre; gram altın bu hafta da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tehditlerinin olması yatırımcıyı güvenli liman olan altına itti. Talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükseliş meydana geldi. 19 Ocak'ta 6 bin 497 lira civarında seyir eden gram altın 6 bin 940 liraya ulaştı. Gram altın yüzde 6,8'lik yükseliş oranıyla yatırımcısına kazandırdı. 

Faiz kararı sonrası uçtular! İşte haftanın kazanç şampiyonları

Ons altın haftayı 46,78 dolardan açtı. Yüzde 6,6'lık artış oranıyla 49, 87 dolara yükseldi. 

Gram altında olan artan talepler gram gümüşe de yansıdı. Güvenli liman arayan yatırımcıların bir diğer yatırımı değerli metallerden olan gümüşe oldu. 12 Ocak'ta 125 liradan piyasa açılışı yapan gümüş, rekor bir artış oranı sergiledi. 

gram gümüş

GRAM GÜMÜŞ 

Yüzde 15,2 oranında artış sergileyen gram gümüş 144 liraya ulaştı. Rekor oranda artış yaşayan gümüşün yatırımcısı bu haftanın en çok kazanç sağlayan yatırımcı grubu oldu.

Ons Gümüş haftanın başında 93,27 dolardan işlem görüyordu. Yüzde 10,83 oranında artış göstererek 103,38 dolar oldu. Gümüş ons'da yatırımcısının yüzünü güldürdü.

dolar euro

DOLAR 

Haftaya 43,26 liradan başlayan dolar 43,36 liradan tamamladı. Yüzde 0,23 oranında artış sergileyen dolarda yatırımcı diğer araçlara kıyasla az kazansa da yatırımcısına kaybettirmedi.

EURO 

Euro yatırımcısı bu hafta piyasalardaki dalgalanmadan az da olsa etkilendi. 19 Ocak'ta 50,41 liradan işlem gören Euro 25 Ocak'ta 51,29 liraya yükseldi. Yüzde 1,74 oranında artış gösteren Euro yatırımcısını bu hafta da üzmedi. 

 

