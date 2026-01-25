Faiz kararı sonrası uçtular! İşte haftanın kazanç şampiyonları

NTV'nin derlediği habere göre; gram altın bu hafta da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tehditlerinin olması yatırımcıyı güvenli liman olan altına itti. Talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükseliş meydana geldi. 19 Ocak'ta 6 bin 497 lira civarında seyir eden gram altın 6 bin 940 liraya ulaştı. Gram altın yüzde 6,8'lik yükseliş oranıyla yatırımcısına kazandırdı.