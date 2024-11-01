Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları değişti

01 Kasım 2024 00:57 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 01:23

Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2024 kararına göre Türk Lirası mevduatına yönelik stopaj oranları değişti. Mevduat ve katılım hesaplarından kazanılan faiz ve kar paylarına vadesine göre farklı oranlarda indirimli gelir vergisi kesintisi uygulanacak.

Resmi Gazete​'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Türk lirası​ mevduatında stopaj oranları değişti. 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7.5 olan stopaj yüzde 10’a çıktı. Bir seneden uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak belirlendi. 1 Kasım 2024’ten 31 Ocak 2025’e kadar geçerli yeni mevduat​ stopaj oranları kısa vadede yüzde 7,5'tan yüzde 10'a çıktı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, vade süresine göre oranlar şöyle belirlendi:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseldi.

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıkarıldı.

Bu değişiklikler, tasarruf sahiplerinin getirilerinin artmasına olanak tanırken, mevduatın çekiciliğini de artırmayı hedefliyor.

Resmi Gazete'de karar şu şekilde yer aldı:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1-22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin; (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" şeklinde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin; a) Birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibareleri "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir. b) Birinci fıkrasında düzenlenen; (2) numaralı alt bendinin (v) sırası ile (3) numaralı alt bendinin (iv) sırasının sonuna "1 yıldan uzun vadeli olanlarda % 5," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Ayı Kararın geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025", "% 7,5" ibareleri "% 10", "% 5" ibareleri "% 7,5" ve "% 2,5" ibareleri "% 5" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan "31/10/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Kararın;

a) 1 inci ve 2 nci maddeleri 1/11/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kår payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kår payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 1/11/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.