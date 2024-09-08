Faizler düşerse gözler konut fiyatlarında olacak! İşte indirim beklentisi kıskacında güncel konut kredisi oranları

08 Eylül 2024 13:08 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:30

Merkez Bankası'nın bu ay vereceği faiz kararı piyasalar için kritik önem taşıyor. Şu an stabil olan konut fiyatlarının faizlerin düşmesiyle hareketlenmesi bekleniyor. Kur ve fiyatları etkileyebilecek bu hamle Merkez'den gelirse otomotiv ve gayrimenkul piyasası yeni bir döneme girecek. Peki, kredili konut satışı, faizler düşükken artacak mı, azalacak mı? Sorunun cevabı ve güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde.

Faiz indirimleri için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Faiz indirimleri için yıl sonu veya 2025'in başı gösterildi. Kararın ardından konut kredisi faiz oranları değişir mi, sorusu gündem oldu. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, otomotiv ve gayrimenkul piyasası yeni bir dönem başlatacak. Mevduat ve tahvil faizlerindeki düşüşler konut yatırımlarının cazibesini artıracağından konut fiyatlarında artış bekleniyor. İşte faiz indirimleri öncesinde güncel konut kredisi oranları.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor. Ucuz kredilerin etkisiyle gözler ev ve otomobil fiyatlarına çevrildi. TCMB’nin faizlerle ilgili hamlelerini öngörmek ise gün geçtikçe zorlaşıyor. Faizler yavaş indirilirse piyasalarda çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Buna bağlı konut ve otomobil piyasalarında talep beklenmiyor.

Uzmanlar Merkez Bankası faizlerinin öyle hızlı bir şekilde aşağıya çekilmeyeceğini düşünüyor. Yani otomotiv ve gayrimenkul için şaşalı günler birden gelmeyecek.

Vatandaş ise yüksek faizden dolayı konuta ve otomobile yanaşmıyor. Mevduat ve tahvil faizlerinde düşüş yaşanırsa konut yatırımlarının cazibesi artıracağından konut fiyatlarında hareketlilik beklenebilir.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞİR Mİ?

Konut kredisi faiz oranları diğer kredilerde olduğu gibi banka faizleri ile doğru orantılı ilerliyor. Şu anda konut faizleri yüzde 43,48, taşıt faizleri yüzde 49,60, ihtiyaç kredileri yüzde 72,24 seviyesinde.

Kredili konut satışı, faizler düşükken artıyor mu, sorusu ise bu sıralar sıkça tartışılan konular arasında. Faizlerin düşük olduğu pandemi süreci de olan 2020 yılında konut satışlarının 2013-2023 aralığında zirve yaşandı.

Mevduat faizlerindeki yükseliş, faiz indirimleri ile konut fiyatlarının daha da aşağı geleceği beklentisi, konut kredisi faizlerindeki artış, yatırım için konut alacaklara yüksek kredi çıkması gibi faktörler sektörü olumsuz etkilerken konut satışlarını da ciddi oranda düşürdü.

Milyonlarca lira yatırım yapılarak alınan konutların değeri enflasyondaki yüksek seyre rağmen arz ve talepteki dengesizlik nedeniyle geriledi. Konut kredisiyle ev sahibi olmayı hayal edenler için durum umutsuz. İşte güncel konut kredi faizleri.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

2.000.000 liralık konut kredisi 60 ay vade seçeneğine göre en avantajlı on banka, kredi masrafları dahil şu şekilde;

TEB

Aylık faiz oranı 2.99,

Taksit miktarı 84.253 TL,

Geri ödenen 5.076.682 TL

AKBANK

Aylık faiz oranı 3.02,

Taksit miktarı 72.576 TL,

Geri ödenen 4.378.911 TL

İŞ BANKASI

Aylık faiz oranı 3.05,

Taksit miktarı 73.042 TL,

Geri ödenen 4.405.069 TL

GARANTİ BBVA

Aylık faiz oranı 3.06,

Taksit miktarı 73.197 TL,

Geri ödenen 4.416.404 TL

QNB FİNANSBANK

Aylık faiz oranı 3.09,

Taksit miktarı 73.665 TL,

Geri ödenen 4.441.227 TL

KUVEYTTÜRK

Aylık faiz oranı 3.09,

Taksit miktarı 73.665 TL,

Geri ödenen 4.442.462 TL

HALKBANK

Aylık faiz oranı 3.40,

Taksit miktarı 78.569 TL,

Geri ödenen 4.736.675 TL

ZİRAAT BANKASI

Aylık faiz oranı 3.49,

Taksit miktarı 80.016 TL,

Geri ödenen 4.823.508

HSBC

Aylık faiz oranı 5.49,

Taksit miktarı 114.433,

Geri ödenen 6.887.465 TL

2.000.000 liralık konut kredisi 120 ay vade seçeneğine göre en avantajlı on banka, kredi masrafları dahil şu şekilde;

TEB

Aylık faiz oranı 2.90,

Taksit miktarı 59.940 TL,

Geri ödenen 7.214.397 TL

AKBANK

Aylık faiz oranı 3.02,

Taksit miktarı 62.149 TL,

Geri ödenen 7.480.469 TL

İŞ BANKASI

Aylık faiz oranı 3.05,

Taksit miktarı 62.704 TL,

Geri ödenen 7.547.072 TL

ZİRAAT BANKASI

Aylık faiz oranı 3.05,

Taksit miktarı 62.704 TL,

Geri ödenen 7.547.072TL

GARANTİ BBVA

Aylık faiz oranı 3.06,

Taksit miktarı 62.890 TL,

Geri ödenen 7.571.302 TL

KUVEYTTÜRK

Aylık kar oranı 3.09,

Taksit miktarı 63.446 TL,

Geri ödenen 7.636.075 TL

QNB FİNANSBANK

Aylık faiz oranı 3.19,

Taksit miktarı 65.308 TL,

Geri ödenen 7.858.307 TL

HALKBANK

Aylık faiz oranı 3.40,

Taksit miktarı 69.253 TL,

Geri ödenen 8.332.928 TL

HSBC

Aylık faiz oranı 5.49,

Taksit miktarı 109.980,

Geri ödenen 13.119.231 TL