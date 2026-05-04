Faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır sorusu yeni evlenecek gençlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Evlilik planı yapan çiftlerin en çok araştırdığı konuların başında bulunan faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı güncelleme ile birlikte daha kapsamlı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine girdi. Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama daha geldi. 2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik hazırlığı yapan çiftlerin en fazla merak ettiği konular arasında bulunan faizsiz evlilik kredisi şartları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte daha geniş kapsamlı bir hale gelerek milyonlarca kişinin gündemine yerleşti. Artan düğün ve ev eşyası maliyetleri karşısında gençleri ekonomik açıdan destekleyen bu özel fon, yalnızca nakit yardım sunmakla kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu hale getirerek sağlıklı aile yapılarının oluşmasını amaçlıyor. Erdoğan, ödeme sürecinde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan borcun hibe edileceği müjdesini paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile daha önce 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği üst limiti 250 bin liraya yükseltildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada projenin sürdüğünü ve gençlerin evlilik sürecinde desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Yeni düzenlemeye göre kredi miktarı yaş kriterine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında bulunması halinde 250 bin liraya kadar destek sağlanırken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.
Projeden yararlanmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Başvuru kriterleri şu şekilde öne çıkıyor:
Bu kriterleri karşılayan çiftler, faizsiz kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yapabiliyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” internet adresi aracılığıyla tamamlayabiliyor. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ise çiftlerin her iki tarafının da başvuruyu onaylamasıdır. Eş adayının e-Devlet sistemi üzerinden onay vermemesi halinde başvuru geçersiz kabul ediliyor.