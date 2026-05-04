Faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor şartları neler? 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı

Evlilik kredisi başvuru koşulları ve kimlerin faydalanabileceği, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme taşındı. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençlere 200-250 bin lira aralığında bir destek sağladıklarını hatırlatarak, "Geri ödeme süreci içinde ikinci çocuğun da dünyaya gelmesi halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı var mı sorusu evlilik hazırlığında olan vatandaşların yoğunlaştığı başlıklar arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, 2026 yılı itibarıyla güncellenen yeni kredi limitleri ve esnetilmiş başvuru kriterleri, evlilik hazırlığı yapan binlerce gencin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor, şartları neler?

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 23:32

Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır sorusu yeni evlenecek gençlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Evlilik planı yapan çiftlerin en çok araştırdığı konuların başında bulunan faizsiz evlilik kredisi şartları, ’nın yaptığı güncelleme ile birlikte daha kapsamlı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine girdi. Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama daha geldi. 2026 yılının ilk çeyreğinde evlilik hazırlığı yapan çiftlerin en fazla merak ettiği konular arasında bulunan faizsiz evlilik kredisi şartları, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte daha geniş kapsamlı bir hale gelerek milyonlarca kişinin gündemine yerleşti. Artan düğün ve ev eşyası maliyetleri karşısında gençleri ekonomik açıdan destekleyen bu özel fon, yalnızca nakit yardım sunmakla kalmayıp, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de zorunlu hale getirerek sağlıklı aile yapılarının oluşmasını amaçlıyor. Erdoğan, ödeme sürecinde ikinci çocuğun da olması durumunda kalan borcun hibe edileceği müjdesini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle faizsiz evlilik kredisi şartları güncellenerek çiftlere ekonomik destek sağlanıyor.
Faizsiz kredi desteği üst limiti 150 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.
18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin liraya kadar, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise 200 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
Projeden yararlanmak için 18-29 yaş aralığında olmak, taşınmaz sahibi olmamak, son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi ve resmi nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.
Kredi başvuruları e-Devlet Kapısı veya “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” üzerinden yapılıyor ve her iki tarafın da başvuruyu onaylaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme sürecinde ikinci çocuğun olması durumunda kalan borcun hibe edileceği müjdesini paylaştı.
FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile daha önce 150 bin lira olan faizsiz kredi desteği üst limiti 250 bin liraya yükseltildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada projenin sürdüğünü ve gençlerin evlilik sürecinde desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. Yeni düzenlemeye göre kredi miktarı yaş kriterine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında bulunması halinde 250 bin liraya kadar destek sağlanırken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.

FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Başvuru kriterleri şu şekilde öne çıkıyor:

  • Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında bulunmak
  • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
  • Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi
  • Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak
  • Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Bu kriterleri karşılayan çiftler, faizsiz kredi desteğinden yararlanmak için başvuru yapabiliyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” internet adresi aracılığıyla tamamlayabiliyor. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ise çiftlerin her iki tarafının da başvuruyu onaylamasıdır. Eş adayının e-Devlet sistemi üzerinden onay vermemesi halinde başvuru geçersiz kabul ediliyor.

