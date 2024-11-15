Faizsiz kredi aldatmacasına dikkat! Bankalar kredi yarışına girdi

15 Kasım 2024 10:12 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:16

Son günlerde bankalarda sıfır faizli kredi yarışı başladı. İhtiyacı olan vatandaşlara önce hesap açtıran ve kredi kartı veren bankalar sonrasında ise vaat ettikleri rakamların ya çok altında kredi veriyor ya da yüksek faizli kredilere yönlendiriyor. İşte faizsiz kredi kampanyalarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

Bankaların son günlerde "Sıfır faizli" kredi kampanyaları vatandaşı cezbediyor. Bankalar​ yeni müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi vereceğine dair sürekli reklam yapıyor. Bu reklamları görüp bankalara başvuru yapanlar ise söz konusu kredilerin çok daha altında tekliflerle karşılaşınca şoke oluyor. Bu durumu yaşayan binlerce vatandaş bu durumu şikâyet siteleri ve sosyal medya platformlarına da taşıdı.

KREDİ PUANI YÜKSEK OLANA DA YOK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunan bir bankaya başvuru yapıldığını ve banka yaptığı inceleme sonucunda 20 bin TL kredi verebileceğini beyan etti. Bunun gerekçesi olarak ise findeks (Kredi puanı) puanını öne sürdü. Türkiye'de en yüksek findeks puanı 1900. Kredi puanı bu seviyeye çok yakın olmasına rağmen 20 bin TL verilebileceği şeklinde cevap aldıklarını belirtti.

"YÜKSEK FAİZ​ ORANIYLA KREDİ TEKLİFİ SUNULDU"

Yine 6 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 50 bin TL kredi vaadi sunan bir başka bankayı aradık. Öncelikle bankanın müşterisi olmamız gerektiği belirtildi. Bankanın müşterisi olduktan sonra faizsiz krediden faydalanabilmemiz için uygulamadan devam etmemiz gerektiği söylendi. Uzun uğraşlar sonucunda uygulamadan ilerledik ancak bu sefer de yüksek faiz oranıyla kredi teklifi sunuldu. Bankayı aradığımızda, "Başvuruyu uygulama üzerinden yapacaksınız. Talebiniz incelemeye alınacak. Uygun görülmezse kredi çıkmaz" şeklinde dönüş yapıldı. Uygunluk kriterini sorduğumuzda ise, "Banka politikaları gereği" gibi yuvarlak bir ifade kullanıldı.

VAAT 55 BİN TL, ÖDEME 20 BİN TL

Biz bu sorunları yaşarken benzer sorunlarla yaşayan binlerce vatandaş olduğunu gördük. Bu türlü bir sorunla karşılaşan bir vatandaş, şunları anlattı: "Bir banka 0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 30.000 TL olmak üzere 55 bin TL kredi sunduğunu vaat ediyor. Başvuru yaptım. Bana 15 bin TL, eşime ise 10 bin TL çıktı. Vaat edilen 55 bin TL'yi talep ettiğimizde ise bize faizli kredi önerildi."

FAİZSİZ KREDİ​ YOK, KART VAR

Şikâyet.var sitesinde en fazla şikâyet alan konuların başında bankaların faizsiz kredi kampanyaları geliyor. 6 ay vadeli, 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli avans olmak üzere 45 bin TL kredi vaadinde bulunan bir banka önce sizi müşteri yapıyor, ardından kredi kartı gönderiyor. Ancak vaad ettiği krediyi ya vermiyor ya da çok düşük rakamlar teklif ediyor. Vatandaş alamadığı kredinin yanı sıra yüksek faizli kredi kartıyla baş başa kalıyor.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Birçok vatandaş bankaların faizsiz kredi vaadiyle yeni müşteri edindiğini ancak bu kredileri vermediğinden şikâyet ediyor. Konuyla ilgili şikayet eden bir vatandaş, "Ekimde 45 bin dediler 20 bin verdiler. Ona okey dedik, iki ay olmak üzere hala ses yok" dedi. Yine başka bir vatandaş da, şunları anlatıyor: Banka ekim ayında Kredi kartı başvurusu yapana 6 Kasım'da 25 bin TL faizsiz nakit avans vereceğim diye mobil uygulamadan bilgi gönderdi. Başvuru yaptım kartım elime ulaştı 6 Kasım günü nakit avans başvuru yaptığımda yüzde 5 faizle verebileceğini bildirdi."

HESABI KAPATMAK İÇİN ŞUBEYE GİDİN

Bankaların birbiriyle yarıştığı kredi kampanyalarının aldatmaca olduğunu ifade eden vatandaşlar mağdur oluyor. Aldatmaca reklamlarla yeni müşteri edindiklerini belirten vatandaşlar, "Durduk yere banka hesabı açtırıyorlar. Ben faizsiz krediden faydalanmak istiyordum. Asla vaat ettikleri miktarda kredi vermiyorlar. Bir de kredi kartı gönderiyorlar. Banka hesabını kapatmak istediğimde şubeye yönlendiriyorlar. Madem online hesap açıyorsunuz aynı şekilde kapatın. Neden şubeye gitmek zorundayım?" şeklinde isyan ediyor.