Faizsiz kredi çıkan otomobil markaları belli oldu! Araç satışında eylül kampanyası

08 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 09:57

Sıfır araç satışında eylül kampanyaları otomobil almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. Kampanyalı araç satışı başladı. Faizsiz kredi çıkan otomobil markaları listelendi. Taşıt kredisi hesaplama ve araç kredisi başvurusu detayları belli oldu. İşte Opel, Peugeot, Nissan ve SWM'de Eylül indirimleri ve 0 faizli araba markaları.

Sıfır araç kampanyaları ve finansal çözümler vatandaşın sevindirecek. Araba almayı düşünenler için iyi haber geldi. Birçok bayi araç kampanyalarını duyurdu. Faizsiz kredi çıkan otomobil markaları ise belli oldu. İşte 0 faizli araba kampanyaları 2024.

SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI YENİLENDİ

Artan araç satışlarının sonbaharda da yükselmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) trafik kazalarını azaltmak amacıyla getirdiği GSR2 olarak anılan genel güvenlik yönetmenliğinin süresi 31 Ağustos’a kadar uzatılmış bundan kaynaklı bayiler ellerindeki araçları eritmek için indirim kampanyalarını sıralamıştı.

Satışları artıran bu indirimler eylül ayında da devam ediyor.

0 FAİZLİ ARABA KAMPANYALARI 2024

Otomobilde indirim süresi uzatıldı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre 8 Eylül itibarıyla hangi otomobilde ne kadar indirim olduğu listelendi. Opel, Peugeot, Nissan ve SWM'de Eylül indirimleri şöyle sıralandı;

SWM FAİZSİZ ARAÇ KREDİSİ

SWM Motor, Türkiye pazarına sunduğu G01, G01F, G03F modellerini kampanya kapsamına aldı.

C-SUV segmentindeki G01 ve G01F modellerinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi verilecek.

G03F’te aynı koşullarda 300 bin TL’ye kredi imkanı sağlanacak. Kredi kullanmayanlar için 50 bin TL nakit indirimi uygulanacak.

G01’in manuel viteslisi 1.199.000 TL, otomatik şanzımanlısı 1.499.500 TL’den satışta.

PEUGEOT FAİZSİZ ARAÇ KREDİSİ

Eylül ayında indirim kampanyası Peugeot, 2008, 5008, 208, 308, 408 ve 508 modellerinde geçerli olacak.

Benzinli ve tam elektrikli 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modellerinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. Kampanya 408 ve 308’de de geçerli olacak.

Peugeot büyük SUV modeli 5008’de 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi, Peugeot 208 için sıfır faizli 120 bin TL ve elektrikli E-208’de 160 bin TL sıfır faizli kredi verilecek.

OPEL ERTELEMELİ ARAÇ KREDİSİ

Türkiye’de en çok satılan dokuzuncu marka olan Opel de eylül kampanyalarını açıkladı.

Opel, Corsa Elektrik modelinde Eylül boyunca 150 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli yüzde 2,49 faizli kredi seçenekleri verilecek.

Astra Elektriklide 200 bin TL sağlanacak.

Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi verilecek.

NISSAN ARAÇ KAMPANYASI

Nissan Qashqai’nin 4x2 Skypack' de 200 bin TL nakit alım desteği ve 120 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz verilecek.

4x2 Platinumda ise 200 bin TL indirim, 4x4 Skypack, 4x4 Platinum, Designpack, N-Design, Platinum Premiumde ise 100 bin TL indirim anahtar teslim fiyatı olacak.

Yeni Nissan Juke’un Eylül’e özel kampanyasında, 100 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi verilecek. Juke, 1.629.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.