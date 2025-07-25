Faizsiz kredi fırsatı! Akbank, Garanti Bankası, QNB, Türkiye İş Bankası... İşte en yüksek faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar, 2025 yılı itibarıyla da faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar için cazip fırsatlar sunan bu kampanyalarda ödemeler yalnızca anapara üzerinden yapılıyor. Yani kredi alan müşteriler herhangi bir faiz maliyetiyle karşılaşmıyor.

KREDİ TUTARLARI 90 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Faizsiz kredi kampanyalarında sunulan tutarlar 50.000 TL’den başlayarak 55.000, 60.000, 75.000, 80.000 ve 90.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Krediler genellikle 3 ila 6 ay arasında değişen kısa vadeli ödeme planlarıyla veriliyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR VE ŞARTLARI

Bankalar bu kampanyaları genellikle belirli müşteri grupları için sunuyor. Bunlar yeni müşteri olanlar, maaş hesabı taşıyanlar ya da ilk defa mobil bankacılık kullanan vatandaşlar olabiliyor.

Kampanya detayları bankaya göre değişiklik göstermekle birlikte bazı bankalar aşağıdaki avantajları sunuyor:

%0 faizli, 3 ay vadeli 50.000 TL kredi

Yeni müşterilere özel faizsiz kredi imkanı

Masrafsız ve komisyonsuz kredi seçenekleri

Mobil uygulama üzerinden başvuru kolaylığı

KAMPANYALAR SINIRLI SÜRELİ OLABİLİYOR

Faizsiz kredi kampanyaları genellikle kısa dönemli tanıtım amaçlı sunuluyor ve sınırlı kontenjanla sınırlı kalabiliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili bankanın güncel şartlarını kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler, bu sıfır faizli kredi seçeneklerini değerlendirerek geri ödemede avantaj sağlayabilir. Önemli olan, kredi koşullarının size uygun olup olmadığını dikkatlice incelemek.

İşte 25 Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkan bazı faizsiz kampanyalar şöyle:

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 50 bin TL

Bankanın,3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği var.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 1-3 ay

Maksimum Tutar: 55 bin TL

Türkiye İş Bankası'nın 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçenekleri var.

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 60 bin TL

Banka, yeni müşterilerine özel 60 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

TEB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 25 bin TL

TEB müşterilerine, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği sunuyor.

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Garanti BBVA'nın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve yine 3 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi seçeneği bulunuyor.

KUVEYT TÜRK (Yeni Müşterilere Özel)

Finansman Oranı: Yüzde 0

Maksimum Tutar: 80 bin TL

Banka, İhtiyaç Kart ile 30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit ve Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkânı sunuyor.

QNB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans ve 3 ay vadeli 60.000 TL’ye varan kredi seçeneği mevcut.

ALBARAKA

Kâr oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Banka, müşterilerine vade farksız 25 bin TL ve uygun oranlı Hoş Geldin Finansmanı sunuyor. Ayrıca, seçili sektörlere 60 bin TL’ye varan vade farksız destek veriyor.

AKBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 90 bin TL

Akbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans ve 3 ay vadeli 65 bin TL’ye varan taksitli artı para seçeneği sunuyor.