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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

BDDK’dan borçlulara rahat nefes aldıracak adım geldi. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 48 aya varan yapılandırma imkânı sağlanırken, düşük borçlular için ise bankalardan sıfır faizli nakit avans ve kredi kampanyaları devrede. Bazı bankalar 90 bin TL’ye kadar faizsiz fırsat sunuyor. Peki sıfır faiz imkanı sunan bankalar hangileri? İşte hesap.com verilerine göre faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanyalar…

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:38

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), ve borcu bulunan bireysel müşterileri ilgilendiren önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için imkânı devreye alındı.

Yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar, borçlarını 48 aya varan vadelerle yeniden yapılandırabilecek. Bu sayede hem ödeme süreleri uzuyor hem de aylık taksit tutarları düşüyor. Yeni düzenleme, 17 Temmuz 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI GÜNDEMDE

Yapılandırma düzenlemesiyle birlikte bankalar da rekabete hız verdi. Düşük borç bakiyesi olan vatandaşlar için bankalar sıfır faizli kampanyalar sunmaya başladı. ve fırsatlarında tutar limiti bazı bankalarda 90 bin TL’ye kadar yükselirken, ödeme seçenekleri ve başvuru koşulları da dikkat çekici hale geldi.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Bankaların sunduğu finansman seçenekleri arasında önemli farklar var. Vadelerden ödeme koşullarına, başvuru yöntemlerinden süresine kadar birçok unsur bankadan bankaya değişikli gösteriyor. Vatandaşlar ise kendi bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun olan kampanyayı seçebilmek için detaylı araştırma yapıyor.

Bazı bankalar sadece dijital kanallardan başvuru alırken, bazıları maaş müşterilerine özel kampanyalar düzenliyor. Kimlik ve gelir belgesiyle yapılan başvurularda hızlı onay veren bankalar da mevcut.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Hesap.com verilerine göre 17 Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkan bazı faizsiz kampanyalar şöyle:

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 50 bin TL

Bankanın,3 ayvadeli25 bin TL’ye varan kredi ve 3 ayvadeli25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği var.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 1-3 ay

Maksimum Tutar: 55 bin TL

Türkiye İş Bankası'nın 1 ayvadeli30 bin TL’ye varan ek hesap ve3 ayvadeli25 bin TL’ye varan nakit avans seçenekleri var.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 60 bin TL

Banka, yeni müşterilerine özel60 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

TEB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3-6 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

TEB müşterilerine,6 ayvadeli50 bin TL’ye varan kredi ve 3 ayvadeli25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği sunuyor.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Garanti BBVA'nın3 ayvadeli25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve yine 3 ayvadeli50 bin TL’ye varan kredi seçeneği bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS (Yeni Müşterilere Özel)

Kâr Payı:Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Banka, mobilden Türkiye Finanslı olan müşterilere 75 bin TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

KUVEYT TÜRK (Yeni Müşterilere Özel)

Finansman Oranı: Yüzde 0

Maksimum Tutar: 80 bin TL

Banka, İhtiyaç Kart ile30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız9 taksit ve Sağlam Kart Troy ile50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız5 taksit imkânı sunuyor.

QNB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Bankanın3 ayvadeli25 bin TL’ye varan nakit avans ve 3 ayvadeli60.000 TL’ye varan kredi seçeneği mevcut.

Faizsiz kredi fırsatı: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

ALBARAKA

Kâr oranı:Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Banka, müşterilerine vade farksız 25 bin TL ve uygun oranlı Hoş Geldin Finansmanı sunuyor. Ayrıca, seçili sektörlere 60 bin TL’ye varan vade farksız destek veriyor.

AKBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 90 bin TL

Akbank, yeni müşterilerine3 ayvadeli25 bin TL’ye varan taksitli avans ve 3 ayvadeli65 bin TL’ye varan taksitli artı para seçeneği sunuyor.

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#Ekonomi
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