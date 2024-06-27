Faizsiz kredi için 8 banka harekete geçti! Kredi vadesi ve tutarları belli oldu
İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler yüksek faizler nedeniyle bankaların önünden geçemiyor. Bankalar özellikle düşük meblağlı krediler için kolları sıvadı. 8 banka faizsiz kredi kampanyalarını haziran ayında yeniledi. Güncellenen miktar 25 bin TL’ye çıktı.
Bankalar müşterilerine sıfır faizli kredi imkânı sunmak için haziran kampanyalarını başlattı. İşte banka banka kredi tutarları ve vade süreleri
ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLİYOR
Küçük nakit ihtiyaçlarını sıfır faizli ve vadeli olarak ödemek isteyenler internet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru sonrasında bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
Bankanın müşterisi olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapılıyor. Onay gelmesiyle beraber para hesaba geçiyor. Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.
İŞTE 8 BANKANIN FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI
AKBANK
10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.
ALBARAKA
Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.
Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere özel 11 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi. fırsatı.
Kredi tutarı 20.000
Vade: 6
Faiz oranı: 0%
Aylık taksit tutarı: 3333,33
ENPARA
Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Ay Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)
Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Kredi tutarı: 15.000 TL
Vade: 6
Faiz tutarı: 0,00%
QNB FİNANSBANK
Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Aylık faiz oranı: 0,00
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL
ING
Turuncu Ekstra programına katılıp Banka Kartı'nızdan alışveriş yaparak veya vadesiz hesabınızdan fatura ödeyerek aylık 3.250 puan toplayınca, kredi vadeniz boyunca gerekli puanı topladığınız her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni müşterilere özel 01.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.