Faizsiz kredi için son 2 gün! Bayramda nakit ihtiyacı olanlara dev teklif

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi için bankaların son mesai günlerini değerlendiriyor. Yarışa giren bankalar, faizsiz tekliflerle ihtiyaç kredisi hizmeti sunuyor. Bayramda nakit gereken tüketiciler için 0 faizli ve 12 ay vadeyle en düşük faizli 50 bin liralık kredileri sıraladık.
Faiz: %0,99
Tutar: 100.000 TL’ye kadar
Vade: 12 ay
Not: Yeni müşterilere özel kampanya
Faiz: %1,99
Aylık taksit: 4.900,07 TL
Toplam ödeme: 59.050,84 TL
Faiz: %1,99
Aylık taksit: 4.900,07 TL
Toplam ödeme: 59.088,34 TL
Faiz: %3,29
Aylık taksit: 5.413,59 TL
Toplam ödeme: 65.213,08 TL
Faiz: %3,09
Aylık taksit: 5.332,87 TL
Toplam ödeme: 64.281,94 TL
Faiz: %3,42
Aylık taksit: 5.466,38 TL
Toplam ödeme: 65.884,06 TL
Faiz: %3,55
Aylık taksit: 5.519,44 TL
Toplam ödeme: 66.520,78 TL
Faiz: %3,49
Aylık taksit: 5.494,92 TL
Toplam ödeme: 65.939,04 TL
Faiz: %3,61
Aylık taksit: 5.544,02 TL
Toplam ödeme: 66.815,74 TL
Faiz: %3,69
Aylık taksit: 5.576,87 TL
Toplam ödeme: 67.209,94 TL
Faiz: %4,45
Aylık taksit: 5.893,76 TL
Toplam ödeme: 71.012,62 TL
Faiz: %4,95
Aylık taksit: 6.106,89 TL
Toplam ödeme: 73.532,68 TL
Faiz: %5,25
Aylık taksit: 6.236,52 TL
Toplam ödeme: 75.125,74 TL
%0 faiz
3 ay vadeli + ek avans şeklinde
12 ay için direkt geçerli değil