Faizsiz kredi için son 2 gün! Bayramda nakit ihtiyacı olanlara dev teklif

Mart 17, 2026 14:42
1
0 faizli kredi

Bayram öncesi nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi için bankaların son mesai günlerini değerlendiriyor. Yarışa giren bankalar, faizsiz tekliflerle ihtiyaç kredisi hizmeti sunuyor. Bayramda nakit gereken tüketiciler için 0 faizli ve 12 ay vadeyle en düşük faizli 50 bin liralık kredileri sıraladık.
 

2
Akbank ihtiyaç kredisi

Akbank ihtiyaç kredisi

Faiz: %0,99

Tutar: 100.000 TL’ye kadar

Vade: 12 ay

Not: Yeni müşterilere özel kampanya

 

3
Alternatif Bank ihtiyaç kredisi

Alternatif Bank ihtiyaç kredisi

Faiz: %1,99

Aylık taksit: 4.900,07 TL

Toplam ödeme: 59.050,84 TL

 

4
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi

Faiz: %1,99

Aylık taksit: 4.900,07 TL

Toplam ödeme: 59.088,34 TL
 

5
ING ihtiyaç kredisi

ING ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,29

Aylık taksit: 5.413,59 TL

Toplam ödeme: 65.213,08 TL
 

6
ON Dijital Bankacılık ihtiyaç kredisi

ON Dijital Bankacılık ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,09

Aylık taksit: 5.332,87 TL

Toplam ödeme: 64.281,94 TL
 

7
ICBC Turkey ihtiyaç kredisi

ICBC Turkey ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,42

Aylık taksit: 5.466,38 TL

Toplam ödeme: 65.884,06 TL
 

8
Şekerbank ihtiyaç kredisi

Şekerbank ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,55

Aylık taksit: 5.519,44 TL

Toplam ödeme: 66.520,78 TL

9
Enpara.com ihtiyaç kredisi

Enpara.com ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,49

Aylık taksit: 5.494,92 TL

Toplam ödeme: 65.939,04 TL
 

10
DenizBank ihtiyaç kredisi

DenizBank ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,61

Aylık taksit: 5.544,02 TL

Toplam ödeme: 66.815,74 TL

 

11
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

Faiz: %3,69

Aylık taksit: 5.576,87 TL

Toplam ödeme: 67.209,94 TL

 

12
Türkiye İş Bankası ihtiyaç kredisi

Türkiye İş Bankası ihtiyaç kredisi

Faiz: %4,45

Aylık taksit: 5.893,76 TL

Toplam ödeme: 71.012,62 TL
 

13
VakıfBank ihtiyaç kredisi

VakıfBank ihtiyaç kredisi

Faiz: %4,95

Aylık taksit: 6.106,89 TL

Toplam ödeme: 73.532,68 TL
 

14
Halkbank ihtiyaç kredisi

Halkbank ihtiyaç kredisi

Faiz: %5,25

Aylık taksit: 6.236,52 TL

Toplam ödeme: 75.125,74 TL
 

15
QNB Finansbank ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi

%0 faiz

3 ay vadeli + ek avans şeklinde

12 ay için direkt geçerli değil

