Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Adeta can suyu olacak
İhtiyaç kredisi ile nakit avans faiz oranları yükseldikçe birbirleriyle mücadele eden bankaların faizsiz kredi kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kıyasıya mücadele eden 8 banka yeni kredi kampanyalarını açıkladı. Acil nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş bankanın yolunu tuttu. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi ve kredi tutarları.
Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası faizsiz kredi veren bankalar sorgulanmaya başladı. 8 banka yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. 30 bin TL'ye kadar nakde ihtiyacı olanlar vatandaşlar için can suyu olacak kredi imkanı haberimizde.
0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
Faizsiz kredi fırsatları vatandaşın ilk tercihi olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından yeni ayar yapıldı. Yenilenen miktarlar 30.000 TL'ye yükseldi.
8 banka tarafından acil ihtiyaçlarda başvurulan kredi, cazip hale getirildi.
8 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI
Faizsiz krediler sadece bankaların yeni müşterilerine özel uygulanacak.
QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Albaraka ve Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) faizsiz kredi kampanyaları şöyle;
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.
YAPI KREDİ
Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL nakit avans.
ALBARAKA
Faizsiz 3 ay ertelemeli ve 6 ay vadeli, 15.000 TL.
TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)
Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.
QNB FİNANSBANK
Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.
Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans.
ENPARA
Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL masrafsız ihtiyaç kredisi.
AKBANK
Faizsiz 6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.
GARANTİ BBVA
Faizsiz 6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.