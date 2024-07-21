Faizsiz kredi veren 8 banka belli oldu! Adeta can suyu olacak

21 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 17:30

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası faizsiz kredi veren bankalar sorgulanmaya başladı. 8 banka yeni müşteri çekmek için faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. 30 bin TL'ye kadar nakde ihtiyacı olanlar vatandaşlar için can suyu olacak kredi imkanı haberimizde.

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Faizsiz kredi fırsatları vatandaşın ilk tercihi olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından yeni ayar yapıldı. Yenilenen miktarlar 30.000 TL'ye yükseldi.

8 banka tarafından acil ihtiyaçlarda başvurulan kredi, cazip hale getirildi.

8 BANKADAN FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Faizsiz krediler sadece bankaların yeni müşterilerine özel uygulanacak.

QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Albaraka ve Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) faizsiz kredi kampanyaları şöyle;

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.

YAPI KREDİ

Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL nakit avans.

ALBARAKA

Faizsiz 3 ay ertelemeli ve 6 ay vadeli, 15.000 TL.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.

Faizsiz 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans.

QNB FİNANSBANK

Faizsiz 6 ay vadeli, 10.000 TL kredi.

Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans.

ENPARA

Faizsiz 3 ay vadeli, 20.000 TL masrafsız ihtiyaç kredisi.

AKBANK

Faizsiz 6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.

GARANTİ BBVA

Faizsiz 6 ay vadeli, 20.000 TL ihtiyaç kredisi.